Firma da 70 milioni e Sesko al posto di Muani: uragano Juventus

Il complicato mercato della Juventus di Damien Comolli potrebbe prendere il volo a breve. Quali le ultime novità dalla Continassa?

Tra quattro giorni sarà la volta della Juventus. Il prossimo 24 luglio è il giorno del raduno della Vecchia Signora che si appresta a vivere un’altra stagione ricca di incertezze dopo il clamoroso flop della passata stagione.

Un tecnico seminuovo, Igor Tudor, entrato in corsa per riportare la formazione bianconera sui bimari della normalità dopo il deragliamento tecnico-tattico e di risultati causato da Thiago Motta. Un’area tecnica rinnovata, che ha resettato il progetto di Cristiano Giuntoli, prova a ripartire da uno staff con diverse novità ma ancora privo di un direttore sportivo.

L’ancora traballante condizione economico-finanziaria non permette voli pindarici sul mercato. In attesa di qualche uscita importante in grado di assicurare denari freschi e spendibili la Juventus studia possibili soluzioni per il suo attacco anemico. Ma mentre la Juventus pensa e ripensa al da farsi, la concorrenza opera.

Arrivano buone nuova dalla Premier League

Il mercato s’infiamma appena scendono in campo gli attaccanti. In casa Juventus il tema è delicato poiché la vicenda Vlahovic rischia di bloccare nuovamente il mercato della società bianconera.

Società bianconera che può abbozzare un sorriso se quanto riportato da teamtalk.com verrà confermato dai fatti. Il Manchester United sembra essere vicino all’attaccante sloveno del RB Lipsia, classe 2003, Benjamin Šeško.

Un corteggiamento, quello del Manchester United al campione sloveno, che dura da oltre un anno. Ora sembra davvero la volta buona. L’Arsenal, che ha puntato dritto su Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, ha lasciato un’autostrada libera verso la Germania. Il Manchester United è pronto a chiudere un’operazione da 70 milioni di sterline.

La Juventus segue con particolare interesse la vicenda per un doppio motivo. I Red Devils sono stati recentemente accostati a Randal Kolo Muani, attaccante che la Juventus vuole tenere in vista della prossima stagione. L’eventuale acquisto di Viktor Gyokeres cancellerebbe una rivale per l’attaccante francese del PSG.

Inoltre, con l’arrivo dell’attaccante sloveno, il Manchester United potrebbe decidere di cedere Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, altro profilo gradito alla Torino bianconera. A breve attendono novità.