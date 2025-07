Juventus allo sbaraglio, bocciatura clamorosa: “Come una squadretta”

Ecco di seguito una rapida radiografia della delicata situazione che stanno vivendo in questo momento Comolli e Tudor all’interno della Continassa

La stagione da poco conclusasi non ha di certo riservato particolari soddisfazioni al popolo bianconero, che, alla luce delle premesse di un calciomercato altisonante compiuto da Cristiano Giuntoli per Thiago Motta, credeva di poter tornare a vedere la propria Juventus lottare per la vetta della classifica.

La stagione, al contrario, si è rivelata piuttosto movimentata non per una lotta scudetto, ma piuttosto per la controversa e inaspettata scossa di terremoto che ha colpito il progetto Giuntoli-Motta. Il direttore tecnico bianconero e il tecnico italo-brasiliano hanno infatti fallito clamorosamente il proprio disegno di ristrutturazione dell’identità bianconera, finendo per ritrovarsi entrambi fuori dalla Continassa dopo appena qualche mese di collaborazione.

In questo momento, dopo l’approdo di Comolli e Tudor, la tifoseria bianconera sembrerebbe essersi divisa in due fazioni ben distinte: da una parte coloro i quali sono contenti di affidarsi ad un allenatore che conosce molto bene il DNA Juventus, dall’altra chi, al contrario, crede che occorra affidare il progetto bianconero a personalità di spicco del panorama calcistico odierno.

Nelle ultime ore in tal senso sono emersi degli aggiornamenti piuttosto spiacevoli, che descrivono con particolare precisione il sentimento che circonda questo periodo pre-campionato della Vecchia Signora.

Juve allo sbaraglio? “È gestita come una squadretta”

Affermare che la rosa della Juventus sia scarsa sarebbe piuttosto coraggioso, anche e soprattutto considerando che vi sono ampi margini sia economici che temporali per colmare le lacune che in questo momento caratterizzano l’organico bianconero.

Basterebbe citare individualità del calibro di Conceicao, Yildiz, Cambiaso, Bremer, Di Gregorio, Thuram e il neo arrivato Jonathan David per far intendere le potenzialità di un undici titolare che, nel caso in cui si andassero a concretizzare quella manciata di colpi in cantiere, potrebbe rivelarsi tutt’altro che malvagio.

Vi è tuttavia una massiccia dose di scetticismo su tutto il contesto extra-campo che caratterizza i bianconeri, in particolare per quanto concerne la gestione del progetto Juve. Non è un caso che Graziano Carugo Campi, giornalista di ben nota fede juventina, sul proprio profilo X (Twitter) abbia commentato l’attuale situazione della Juventus con parole particolarmente taglienti: “La Juventus oggi è gestita come una squadretta. Il quarto posto avrebbe del miracoloso”. Una sensazione che sembrerebbe condivisa da ampie fette del popolo bianconero, i cui timori riguardano in particolare la gestione compiuta dai piani alti della società piemontese.