Primo rinforzo per Gasperini, UFFICIALE: il comunicato della Roma

Calciomercato Roma, UFFICIALE: c’è il comunicato sul primo rinforzo arrivato a Trigoria per Gian Piero Gasperini.

Dopo tanta attesa e cambiamenti, è arrivata la prima ufficialità circa il rinforzo consegnato a Gasperini da Massara e colleghi durante questo calciomercato. Le settimane di giugno e luglio hanno regalato tante emozioni sul fronte della campagna acquisti, con trattative e attese circa le mosse e le strategia finalizzate al miglioramento della squadra giallorossa. Con un’attenzione che aveva in un primo momento interessato soprattutto le uscite e lo sfoltimento di una squadra ricca di esuberi ed elementi coi quali provare a monetizzare, prima di concentrarsi successivamente sulle firme in entrata.

I nomi coinvolti su questo fronte hanno interessato una pluralità di scenari, relativi soprattutto ad un centrocampo che pare essere stato individuato inizialmente come zona nella quale intervenire con maggiore veemenza. Tra i più chiacchierati, ha figurato quel Rios del Palmeiras che, dopo ammiccamenti e attese nei confronti della Roma, si appresta ora a diventare un giocatore del Benfica.

Calciomercato Roma, El Aynaoui: il comunicato UFFICIALE

Con un discorso apertissimo e sempre passibile di nuovi aggiornamenti sul fronte Wesley, intanto, la Roma si è mossa con concretezza e attenzione sul doppio fronte Ferguson ed El Aynaoui. Il centravanti del Brighton è sbarcato in prima serata a Ciampino, apprestandosi così a garantire una valida alternativa in attacco a Gasperini.

Per quanto concerne il centrocampista ormai ex Lens, risalgono a ieri le immagini della sua giunta nella Capitale, la cui avventura è ufficialmente iniziata in questi minuti, come recita il comunicato della stessa Roma circa il suo ingaggio.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Neil El Aynaoui dal Lens.