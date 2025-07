Scambio con la Roma e accelerata improvvisa: fuori dai convocati

La scossa provocata dalle parole di Gian Piero Gasperini sul mercato giallorosso sta portando i suoi primi concreti risultati.

In queste ore Gian Piero Gasperini starà riavvolgendo il nastro della prima uscita della Roma contro il Trastevere. La sua squadra sta muovendo soltanto i primi passi ma al tecnico piemontese già sono sufficienti per comprendere cosa va bene e, soprattutto, dove occorre lavorare per apportare gli indispensabili miglioramenti.

In queste ore, però, il tecnico di Grugliasco starà seguendo, visibilmente soddisfatto, l’operato della società giallorossa sul mercato. I ritardo sul mercato è facilmente giustificabile per quanto dovuto fare per ottemperare gli impegni sottoscritti con la Uefa. Gian Piero Gasperini, però, non può che rallegrarsi delle trattative messe in piedi da Frederic Massara.

I profili messi sotto stretta osservazione, per i quali sono state avviate trattative, alcune delle quali pronte alla chiusura, rispecchiano i desiderata del tecnico di Grugliasco. Giovani ma già pronti ad indossare una maglia ‘pesante’ come quella della Roma.

Altra chiusura a breve?

Giovani come l’attaccante, classe 2004, Evan Ferguson, da ritenere ormai come un giocatore della Roma o come il terzino del Flamengo, Wesley, classe 2003, oramai ad un passo dalla società capitolina.

Un altro giovane talento pronto ad approdare a Trigoria lo ha nominato Lorenzo Canicchio su X: “Esclusiva. Luigi #Cherubini potrebbe finire nell’affare tra #AsRoma e #HellasVerona per #Ghilardi“.

Daniele Ghilardi, classe 2003, potrebbe pertanto entrare a breve dalla porta principale di Trigoria ed unirsi al gruppo di lavoro guidato da Gian Piero Gasperini.

Il giovane difensore non ha preso parte alla gara amichevole che nel pomeriggio ha visto impegnato il Verona contro Rovereto. Può essere questo il segnale concreto, e decisivo, del buon esito della trattativa in corso tra il Verona e la Roma per il classe 2003?

Giovani talenti di prospettiva ma affidabili fin da subito. Così li vuole Gian Piero Gasperini. Così li prende Frederic Massara.