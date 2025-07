Tutto fatto con la Roma: visite mediche e firma

Al termine dell’esordio della sua Roma contro il Trastevere Gian Piero Gasperini non ha nascosto la sua preoccupazione per i ritardi sul mercato.

La ‘prima’ di Gian Piero Gasperini sula panchina giallorossa non poteva che andar bene visto che di fronte la sua ‘prima’ Roma aveva di fronte il Trastevere.

Un 14-0 che è stato, prima di tutto, un allenamento che ha permesso, però, di scoprire la fase embrionale del nuovo progetto tecnico. Si è soltanto all’inizio ed il mercato giallorosso deve ancora dare il meglio di sé da portare poi in dote a Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco non le ha mandate a dire al termine della prima sgambata ufficiale. Tra un mese sarà già campionato ed il tecnico giallorosso non ha nascosto la sua preoccupazione. Il mercato della Roma è in ritardo secondo le sue tabelle temporali.

Il mercato della Roma è, però, soltanto alle battute iniziali. Un mercato che ha in previsione nuovi ingressi ed imminenti uscite.

Chi arriva a Trigoria e chi la saluta

Il direttore sportivo Frederic Massara, dopo il primo colpo Neil El Aynaoui dal Lens, è pronto ad un doppio affondo, il brasiliano Wesley, rinforzo per le corsie esterne ed Evan Ferguson, 20enne attaccante irlandese, perfetto per completare il lotto degli attaccanti.

Le porte girevoli del mercato impongono entrate ed uscite. In casa Roma c’è chi è ad un passo dai saluti finali. E’ Gianluca Di Marzio ad illuminarci con un post sul suo profilo X: “USCremonese, Pierluigi Gollini in viaggio direzione Cremona per visite mediche e firma“.

Pierluigi Gollini, classe 1995, era sbarcato nella capitale soltanto a gennaio scorso. Come vice di Mile Svilar non ha mai esordito con la maglia della Roma addosso. Approderà alla Cremonese con la formula del prestito secco.

Per l’ex numero uno di Napoli ed Atalanta si prospetta, pertanto, una nuova avventura. In serata (e più precisamente alle 19.55) è invece atteso l’arrivo di Ferguson a Ciampino. L’irlandese sarà il secondo acquisto della calda estate giallorossa.