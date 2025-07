16 milioni per l’erede di Rios: Palmeiras-Roma non è ancora finita

C’è ancora amarezza in casa Roma per l’epilogo della vicenda legata a Richard Rios. Ora Roma e Palmeiras potrebbero incrociarsi di nuovo sul mercato.

Mentre prosegue la preparazione sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini, non si ferma la costruzione della rosa in vista della prossima stagione.

Dopo le cessioni di giugno ecco arrivate le prime operazioni in entrata. Siamo, però, soltanto all’inizio. In casa Roma non è prevista alcuna campagna acquisti faraonica ma mancano ancora diversi tasselli per completare il gruppo di lavoro di Gian Piero Gasperini.

L’arrivo a Trigoria dell’ormai ex centrocampista franco-algerino del Lens, Neil El Aynaoui, ha risolto solo in parte le necessità della zona mediana giallorossa registrate dal nuovo tecnico. Due centrocampisti con caratteristiche diverse che si possano integrare perfettamente.

Questo l’obiettivo della Roma. Ed allora chi accanto a Neil El Aynaoui?

E’ il nome nuovo del centrocampo della Roma?

La Roma il centrocampista da affiancare al franco-marocchino lo aveva trovato, salvo poi perderlo. Il mancato acquisto del centrocampista colombiano del Palmeiras, Richard Rios, dovrà necessariamente essere compensato da un profilo con caratteristiche simili.

Frederic Massara è alla ricerca di un nuovo Rios e forse lo ha già trovato. Un’indicazione importante l’ha lanciata Eleonora Trotta che su X rivela il nome di ‘papabile’ per il centrocampo giallorosso:

“Deossa ha una clausola da 16 milioni di euro. Piace alla #Roma e ad altri club della Serie A. Ci sono stati dei contatti anche la scorsa settimana, ma prima di valutare affondi concreti, i giallorossi devono fare delle uscite“.

Nelson Deossa, centrocampista del Monterrey, come Richard Rios è un classe 2000 ed è colombiano come il centrocampista del Palmeiras. E come ci informa sportingnews.com lo stesso Palmeiras sembra interessato a Deossa proprio per sostituire Rios, approdato al Benfica.

Il club brasiliano per Nelson Deossa è pronto ad offrire 16 milioni di dollari. Sembra proprio che le strade del mercato della Roma e del Palmeiras debbano incrociarsi nuovamente. Entrambe alla ricerca di un altro Richard Rios.