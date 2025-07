40 milioni e firma con la Juventus: Guardiola nei guai. Ecco le ultime di calciomercato che coinvolgono clamorosamente anche il Manchester City.

Anche la Juventus continua la propria estate di grandi e attente valutazioni di calciomercato, volte ad apportare le attese e doverose modifiche all’interno di una squadra che non pochi limiti ha palesato nel recente passato e che, necessariamente, dovrà essere brava a ricostruirsi in vista futura e di un cammino con Igor Tudor appena iniziato.

In seguito alla conferma giunta qualche settimana dopo la fine del campionato, il tecnico bianconero è rimasto a Torino con contratto rinnovato e con la consapevolezza che gli addetti ai lavori avrebbero cercato di metterlo nelle condizioni migliori per far bene e apportare modifiche importanti alla rosa.

Fin qui così è stato, con le settimane di giugno e luglio che hanno visto la Vecchia Signora lavorare proprio per intervenire in quelle zone di campo apparse maggiormente deficitarie nel corso della precedente stagione e necessitanti di aggiustamenti che alzino l’asticella.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Muñoz

Il nome di David risponde bene a questa richiesta, così come gli interessi maturati per calciatori come Sancho e i tanti altri accostati per il rinforzo di reparti ben specifici come, ad esempio, la difesa.

Proprio da tale punto di vista, non vanno sottovalutati gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono anche la Premier League e il Manchester City di Pep Guardiola. Quest’ultimo, infatti, è annoverato tra le squadre interessate a Muñoz, terzino destro del Crystal Palace, che potrebbe essere ceduto a causa delle condizioni economiche non tranquillissime del club.

Nello specifico, come riporta Antena2, l’esterno piace molto in Premier League, dove ha attirato gli interessi anche del Liverpool, che vede in lui una possibile soluzione alla partenza di Alexander Arnold. Seguito anche dal su citato Guardiola, Muñoz rappresenterebbe un rinforzo importante nell’ottica delle uscite di Savona, Weah e Alberto Costa. Prelevarlo, però, significherebbe spendere una cifra non del tutto banale, oscillante tra i 35 e i 40 milioni di euro.