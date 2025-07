Calciomercato Roma, colpo alla Lookman per Gasperini

Calciomercato Roma, Massara è scatenato e pensa ad un altro colpo in attacco. Un profilo alla Lookman per Gasperini. La situazione

Massara è scatenato. Tre colpi chiusi e quarto in arrivo. O, per meglio dire, quarto colpo monitorato con attenzione. Anche perché potrebbe comunque arrivare prima Wesley del Flamengo che sembra ormai ad un passo.

Insomma, la Roma si muove recependo velocemente le indicazioni di Gasperini che dopo la prima amichevole aveva parlato di una società in ritardo. Quindi sì, ci siamo. E dopo il centrocampista, il difensore e la punta centrale potrebbe anche arrivare un esterno offensivo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Lorenzo Canicchio, giornalista di Gazzetta Regionale.

Calciomercato Roma, sondaggio per Ezzalzouli

Il profilo che la Roma starebbe monitorando è quello di Ezzalzouli del Betis. Nell’ultima stagione ha chiuso con 9 gol e cinque assist, e anche con tre reti tra semifinale e finale di Conference League. Poi il trofeo se lo è preso il Chelsea di Enzo Maresca ma è un dettaglio questo. Le prestazioni dell’esterno rimangono importanti. Un profilo che piace, da monitorare, e che potrebbe essere impiegato non solo come esterno nel 3-4-2-1 che il tecnico proporrà il prossimo anno, ma soprattutto come mezzapunta alle spalle dell’unico centravanti.

Un colpo importante potrebbe essere questo esterno offensivo, che ha delle caratteristiche offensive che possono fare davvero comodo a Gian Piero Gasperini. Quindi Massara continua a monitorare tutte le situazioni in ballo dopo aver sistemato con un colpo a reparto la prima parte del suo mercato. Poi sarà il tempo di puntellare la rosa con giocatori che comunque sono importanti, di quelli che possono aiutare nel corso dell’anno a sostenere tutte le competizioni: non solo il raggiungimento di un posto nella prossima Champions League, ma c’è anche un Europa League da disputare con il tecnico che è stato l’ultimo italiano a vincerla.