Calciomercato Roma, la firma bianconera rovina il Milan

L’inizio ufficiale della stagione si avvicina sempre di più ed il mercato della Roma diventa più frenetico per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il mercato della Roma sta trovando il suo ‘sano’ equilibrio. Giugno è stato il mese delle cessioni poiché questo imponevano gli accordi presi con la Uefa. Luglio doveva essere, ed è, il mese degli acquisti. Due sono già stati portati a termine.

Il gioco delle porte girevoli prosegue anche a Trigoria. Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, punta a nuovi obiettivi da portare nella capitale e da affidare alle cure di Gian Piero Gasperini.

Il mercato, e soprattutto, il bilancio richiedono equilibrio. Pertanto operazioni in entrata devono necessariamente essere compensate da operazioni in uscita. Come detto, da questo punto di vista, la Roma si è portata avanti durante il mese scorso.

Ma come sono previsti nuovi arrivi in casa Roma così non si possono certo escludere nuove uscite. Profili che non rientrano nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini o sacrifici necessari per motivi di bilancio.

In casa Roma non solo nuovi ingressi

E le porte girevoli della Roma, in questi ultimi giorni utilizzate soltanto per nuovi ingressi, potrebbero nuovamente preparare il varco a nuove uscite.

Di questo ne è convinto kartalrecord.com che ha focalizzato la sua attenzione sugli ultimi movimenti di mercato del Besiktas. Il club turco è alla ricerca di un terzino destro e ha monitorato profili quali Lucas Vazquez del Real Madrid e Emerson Royal del Milan.

L’esterno rossonero aveva già dato il suo consenso al trasferimento in Turchia. Secondo la fonte, però, il Besiktas ha scelto come primo obiettivo per il ruolo di terzino destro l’olandese della Roma, Devyne Rensch, classe 2003. Il club bianconero, inoltre, ha fretta di riempire il buco in organico e già questa settimana si attendono novità importanti in tal senso.

Novità importanti che attende anche la Roma che vede all’orizzonte l’opportunità di un’altra cessione.