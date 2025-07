Chiesa e Lookman, annuncio bomba: affare choc in Serie A

Chiesa e Lookman: annuncio bomba: in Serie A sta succedendo di tutto. La situazione attorno alle prestazioni dell’attaccante italiano e quello nigeriano.

Tutti su un giocatore che ormai, abbiamo capito, dopo un solo anno fuori dall’Italia ha chiuso la sua esperienza all’estero. E vuole tornare in Italia, per riprendere fiducia e guadagnarsi, di nuovo, la maglia della Nazionale.

Praticamente è quello che già è successo se guardiamo a Federico Bernardeschi, che ha firmato a Bologna, e poi a Insigne, che potrebbe anche finire alla Lazio aspettando la riapertura del mercato. Due nomi importanti, ma sicuramente non meno importanti di Federico Chiesa. L’anno scorso è andato in Premier League, al Liverpool, ma una serie di infortuni e uno Slot che ha fatto delle scelte diverse, hanno di fatto chiuso ogni possibilità alla sua permanenza. Vuole tornare in Italia per trovare spazio e giocare. Quindi andiamo a vedere quello che potrebbe succedere.

Calciomercato Serie A: tutte le big vogliono Chiesa

Le notizie arrivano dall’Inghilterra e precisamente dall’Empire of the Kop, che parla di quasi tutte le big italiane interessate al giocatore. Il Napoli continua a monitorare la questione – anche se l’arrivo di Lang, di fatto, ha chiuso tutto soprattutto se dovesse andare in porto Ndoye – e poi c’è anche la Roma, con “Gasperini che lo vede – leggiamo – come una soluzione tattica ideale. I giallorossi sarebbero in grado di permettersi una mossa per Chiesa solamente dopo aver ceduto altri attaccanti”.

“Il Milan ha preso contatti indiretti attraverso i rappresentanti di Chiesa, ma potrebbe avere difficoltà a trovare le finanze necessarie per un accordo, mentre un ritorno alla Juventus – che ha lasciato per unirsi al Liverpool lo scorso agosto – sta guadagnando silenziosamente possibilità. L’Atalanta potrebbe entrare nella mischia se perde Ademola Lookman, mentre Cesc Fabregas sta guardando il 27enne come potenziale acquisto di punta per il Como. Al di fuori della Serie A, l’Atletico Madrid tiene d’occhio il giocatore e rimane convinto delle sue qualità”. Insomma, moltissime squadre su Chiesa, con la Roma che è all’orizzonte pronto a prenderlo.