Colpo da Oscar per la Roma: accordo saltato e firma immediata

Emergono gustosi aggiornamenti in merito ad un nome di particolare interesse che potrebbe squotere ulteriormente il mercato giallorosso

La sua Atalanta è sempre stata una delle squadre più prolifiche della massima lega italiana, il che, come anche dichiarato dallo stesso Gasperini, dovrà essere il medesimo punto di arrivo della sua nuova Roma.

Gli ingredienti per un ciclo che riporti la Roma nelle posizioni più alte della classifica ci sono tutti, a partire da una figura d’esperienza che conosca l’ambiente come Claudio Ranieri, passando per un allenatore di prima categoria con la voglia di affermarsi nuovamente, fino ad arrivare ad un direttore sportivo che conosca la Serie A e le sue dinamiche di mercato.

In questo momento, dopo la conferma ufficiale dell’affare El Aynaoui e quelle imminenti di Ferguson e Wesley, pare che Gasperini non sia affatto soddisfatto del lavoro compiuto, come le sue recenti dichiarazioni hanno manifestato con particolare chiarezza.

Dopo aver sostanzialmente ottenuto un centrocampista di interdizione, un vice Dovbyk e un esterno di spinta, servono almeno altri tre o quattro colpi per accontentare il tecnico torinese, che sembrerebbe pretendere quantomeno un vice Svilar (Gollini è in viaggio verso Cremona per compiere le visite con la Cremonese), un centrale difensivo che possa sostenere il rinomato dinamismo della linea difensiva delle squadre di Gasperini, un esterno di gamba e qualità e un centrocampista offensivo che possa inserirsi nelle trame offensive. In merito a quest’ultimo sono giunte novità di rilievo.

Massara prova a strappare Gloukh all’Ajax: ecco il jolly per Gasp

Il profilo finito nei radar di Frederic Massara nelle ultime ore risponde al nome di Oscar Gloukh, attuale fantasista in forze al Salisburgo le cui qualità nell’ultimo anno sono divenute rinomate in giro per il Vecchio Continente.

Se dovessimo compiere un paragone per descrivere nella maniera più rapida le caratteristiche di Gloukh potremmo azzardare a nominare Florian Wirtz… Si tratta naturalmente di un accostamento coraggioso, ma non si tratta di un parallelo in termini di qualità, ma piuttosto in quanto a natura calcistica dell’elemento in questione.

Si tratta infatti di un trequartista moderno, caratterizzato da un particolare dinamismo e da una spiccata propensione al gol. Il classe 2004 israeliano ha infatti messo a referto ben dieci reti e cinque assist in appena 26 partite di Bundesliga, il che ne fa facilmente intendere il potenziale offensivo.

Il dinamismo e l’esplosività del fantasista ventunenne sono confermati anche dalle numerose partite giocate da ala sinistra, che potrebbero convincere Gasperini a coinvolgerlo nel progetto Roma anche per via della sua encomiabile versatilità. L’ostacolo più ingombrante sulla strada della Roma è l’Ajax, con cui Gloukh sembrava aver sostanzialmente chiuso fino a qualche ora fa, quando DeTelegraaf ha comunicato che la Roma si sarebbe inserita all’ultimo istante nella trattativa. Per portarsi a casa il gioiello del Salisburgo si parla di intorno ai 15 milioni di euro.