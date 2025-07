Dalla Roma alla Juve: 20 milioni e addio capitale

La Roma e la Juventus coinvolte in una trattativa di mercato molto interessante: si parla di 20 milioni di euro sul piatto e di un possibile addio alla Capitale

I bianconeri fanno concorrenza ai giallorossi per un difensore, che ha una valutazione già molto alta, nonostante sia davvero molto giovane. Massara pensa di essere in vantaggio ma Comolli e Modesto hanno i soldi per creare un’asta poco vantaggiosa per la Roma.

Sembra che il mercato di Roma e Juventus possa procedere a braccetto su diversi obiettivi. Si era parlato a lungo dell’interessamento dei bianconeri per Wesley, che però alla fine dovrebbe arrivare nella Capitale. Stesso discorso per alcuni centrocampisti, seguiti di Massara e vagliati anche da Comolli. Ora lo scontro sembra essersi spostato su un difensore, molto giovane e molto forte. Per capire di chi si sta parlando basta citare la proprietà del cartellino, in mano al Chelsea, nonostante nell’ultima stagione abbia militato tra le fila del Boca. Aaron Anselmino è un centrale difensivo con i fiocchi.

Nato a Bernardo Larroudé, provincia di La Pampa, Anselmino è un classe 2005. Fa parte del Boca Juniors da quando aveva appena 12 anni e sembra proprio che abbia tutte le qualità per diventare un calciatore affermato ai massimi livelli. Per questo motivo il Chelsea ha sborsato 16,5 milioni di euro per accaparrarselo un anno fa, girandolo in prestito proprio al Boca per completare la propria maturazione.

La Juventus fa concorrenza alla Roma per Anselmino: vale già 20 milioni

In Premier League, dove è tornato a gennaio, non ha mai messo piede, mentre nell’ultimo Mondiale per Club ha disputato appena 3′ (contro il Benfica). Troppo poco per essere valutato e per questo Enzo Maresca potrebbe aprire ad un nuovo prestito, magari questa volta in Europa. La Roma ha già chiesto informazioni e parallelamente alla pista Ghilardi, sta sondando anche quella Anselmino.

La Juventus è però un’altra pretendente ambiziosa, che potrebbe decidere di acquistare a titoli definitivo il ragazzo argentino, alto 186 cm ma molto rapido nelle chiusure. Una lotta tra club italiani che dovrà render conto anche del volere dei Blues, che sono arrivati prima sul cartellino e che ora vogliono o monetizzare o valorizzare il proprio investimento. Di certo sarebbe pronto per un’esperienza in Serie A, anche ai massimi livelli.