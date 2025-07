Firma Mondiale con la Roma: Rios già dimenticato

Calciomercato Roma, firma Mondiale per giocare con Gasperini: Rios è stato già dimenticato. Le ultime.

Con una campagna acquisti entrata sempre più nel vivo e in grado di conferire importanti volti nuovi presso diverse squadre del nostro campionato, la Roma si appresta a implementare un organico che, in queste ore, ha già fatto assistere all’ufficialità della firma di El Aynaoui. Il centrocampista marocchino, ormai ex Lens, ha rappresentato il primo volto nuovo di questo trimestre estivo, durante il quale, dopo Ferguson, la Roma cercherà di mettere sotto contratto altri elementi anche in ulteriori reparti.

Il nome di Ghilardi dell’Hellas Verona resta più infiammato che mai, con l’ex Fiorentina individuato concretamente come nome giovane ma conoscitore della Serie A per migliorare il reparto arretrato, ad oggi vantante i soli Mancini e Ndicka di ruolo. Da capire se il suo profilo potrà essere bastevole in una zona di campo che conterebbe, dopo la sua possibile firma, unicamente tre difensori per uno schieramento difensivo costituito da altrettante caselle. Questa consapevolezza, tutt’altro che ignota agli addetti ai lavori di Trigoria, non sta mettendo in secondo piano, però, nemmeno le rimanenti valutazioni sul centrocampo, tutt’altro che scemate dopo l’approdo del su citato e nuovo numero 8 della Roma.

Calciomercato Roma, spunta Deossa del Monterrey

El Aynaoui, infatti, è stato uno dei diversi nomi fino a questo momento accostati alla Roma che, dopo averlo annunciato nella serata di ieri, continua a muoversi per altri profili. Tramontato lo scenario Rios, divenuto autentico tormentone di calciomercato e ora prossimo all’iniziare la propria avventura europea in Portogallo con la maglia del Benfica, i giallorossi avrebbero messo nel mirino un altro colombiano.

Trattasi di Nelson Deossa, centrocampista colombiano del Monterrey, 25 anni, reduce da un bel rendimento durante il Mondiale per Club con la maglia del Monterrey, che lo hanno portato ad essere attenzionato durante questa finestra estiva. Oltre alla Fiorentina, come riporta POSTA Deportes, su di lui ci sarebbe, appunto, proprio la Roma di Gasperini, che potrebbe ora cercare di intervenire ulteriormente nella zona centrale di campo puntando su un giocatore che, almeno per provenienza e possibili qualità da apportare alla squadra, potrebbe rappresentare un valido alter ego a Rios.

Stando alla medesima fonte, la Roma avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, cercando di assicurarsene il trasferimento, con una possibile offerta ufficiale da avanzare prossimamente al club.