La Roma ha fretta: Massara chiude il terzo colpo

Calciomercato Roma, Massara ha recepito il messaggio di Gasperini ed è pronto a chiudere il terzo colpo in tre giorni. C’è già la clessidra

“Siamo in ritardo” aveva detto Gian Piero Gasperini dopo l’amichevole, la prima della stagione, contro il Trastevere sabato pomeriggio. Massara ha recepito il messaggio e sta piazzando, a quanto pare, il terzo colpo in pochi giorni per la Roma.

Dopo il centrocampista centrale – El Ayonoui – e il centravanti – Ferguson – la Roma sta chiudendo anche per il difensore. Un profilo che potrebbe essere davvero adatto a quelle che sono le idee del tecnico giallorosso. Un centrale forte fisicamente, che non ha paura di andare all’uno contro uno, che nel pacchetto arretrato a tre può giocare in tutte le zone del campo.

Calciomercato Roma, arriva Ghilardi

Tutto fatto per Ghilardi del Verona. Il giocatore è in arrivo anche per via del tweet di Angelo Mangiante, giornalista di Sky che segue da vicino le vicissitudini giallorosse. Una clessidra piazzata sopra una foto del difensore, e quando un giornalista si espone in questo modo vuole dire davvero che ci siamo e siamo solamente alla definizione dei dettagli.

Le cifre ancora non sono pubbliche, ma l’affare si potrebbe chiudere stando alle indiscrezioni di questa mattina riportate da Il Messaggero, sulla base di 12milioni di euro bonus inclusi. Sul difensore del Verona nei giorni scorsi si era anche parlato di un’offerta del Betis, ma non è stata ritenuta accettabile dai clivensi. La Roma, quindi, nel momento in cui ha capito che c’erano i margini per inserirsi lo ha fatto senza pensarci più di tanto e sta andando in fondo all’affare.

Quindi terzo colpo per i giallorossi che aspettano adesso di chiudere il quarto che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere l’esterno Wesley del Flamengo che ieri non ha nemmeno giocato in campionato. In questo caso invece le cifre si conoscono: si chiuderà a 25milioni di euro ai quali si vanno ad aggiungere ulteriori 5 di bonus. Sì, la nuova Roma sta prendendo forma.