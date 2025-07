Marcus Thuram alla Juventus, bomba RAI Sport: annuncio ufficiale

Marcus Thuram alla Juventus, annuncio UFFICIALE e bomba Rai Sport: le ultime di calciomercato che coinvolgono clamorosamente l’Inter.

Un nome come quello di Marcus Thuram non può evitare di suscitare grandi attenzioni durante una parentesi di calciomercato delicata e in piena evoluzione. Al termine di un biennio non sempre costante ma, ad ogni modo, contraddistinto da momenti e prestazioni ad alti livelli, il centravanti dell’Inter ha iniziato a far parlare di sé per accostamenti e voci relative ad un possibile addio ai nerazzurri nel corso di quest’estate.

La situazione, in quel di Appiano Gentile, resta da tempo delicata, con la matrice della rivoluzione targata Marotta e adepti individuabile nell’addio a Inzaghi e la consequenziale decisione di puntare su un allenatore emergente come Cristian Chivu. Il mister ex Parma conosce non poco il nostro campionato ed è stato posto dal mondo nerazzurro come elemento al quale affidare una ripartenza tecnica dopo la deludente e ultima stagione del predecessore Inzaghi.

Thuram alla Juve, annuncio bomba di Paolo Paganini

Sin dal suo approdo, dunque, è stato possibile individuare i presupposti per una rivoluzione che attende il mondo Inter anche sul fronte del calciomercato. Non solo, quindi, la plausibile attesa per rinforzi giovani e di prospettiva con i quali soppiantare o integrare generazionalmente l’ossatura principale della squadra: questi mesi, infatti, potrebbero essere ricchi di sorprese anche sul fronte delle uscite.

Il nome di Marcus Thuram, nello specifico, è tra i più caldi e attenzionati di questa parentesi, alla luce di accostamenti e interessi che stanno coinvolgendo addirittura la Juventus. Di un suo possibile trasferimento da Milano a Torino si parla da diverse settimane, al netto delle difficoltà di una trattative legata alla posizione dell’Inter e al prezzo che ne fa, oltre che alla centralità e l’importanza che lo stesso Thuram crede di avere ancora tra le fila nerazzurre.

Ad approfondire la questione, in queste ore, è stato, però, Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, espressosi durante la trasmissione YouTube “TiAmoCalciomercato” di Calciomercato.it. Queste le sue parole: “Thuram? Ausilio ha smentito la sua possibile partenza, ma può essere di facciata. Ci sono interessamenti importanti dalla PremierLeague, ma anche la Juve deve fare un colpo in attacco“.