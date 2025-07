Massara non perde altro tempo: accordo e nuova firma in Serie A. Ecco le ultime di calciomercato in Serie A.

La Roma pare aver davvero voluto seguire la strada tracciata da Gasperini in questi giorni, provando ad assecondare quella sorta di monito e richiesta di tempestivi rinforzi, arrivata al termine della prima amichevole della stagione, sabato scorso. Il mister si era detto preoccupato per i mancati approdi fino a quel momento: fino a due giorni fa, infatti, la Roma non poteva vantare alcun volto nuovo tra le proprie fila, al netto delle tante voci che continuavano e continuano a circolare circa le possibili mosse di questa estate.

In poche ore, diverse cose sono cambiate, con l’arrivo di El Aynaoui e il tramonto di quella pista Rios che, dopo aver infiammato e fatto sperare i tifosi, ha visto il centrocampista colombiano avvicinarsi in modo definitivo e concreto al Benfica. In attesa di comprendere in che modo, dunque, il centrocampo giallorosso possa essere integrato dopo l’approdo dell’ex Lens, la Roma ha consegnato a Gasperini anche un validissimo profilo per l’attacco come Evan Ferguson, accolto da non pochi tifosi nella prima serata di ieri in quel di Ciampino.

Calciomercato Roma, si continua a lavorare per Ghilardi

Il lavoro di Massara e colleghi, sul fronte delle entrate, non è però affatto terminato, con un’attenzione che sta vedendo la Roma concentrarsi anche sul reparto difensivo. Almeno in termini numerici e tecnico-tattici, quest’ultimo pare essere quello maggiormente necessitante di nuovi volti. I profili emersi, sebbene con non grande insistenza, sono stati diversi, su questo fronte.

Il più recente e caldo è quello di Daniele Ghilardi, giovane difensore dell’Hellas Verona, reduce da un’importante stagione in gialloblù e valutato dal club più di 10 milioni di euro. Tale valutazione e la fermezza dell’Hellas Verona nel non voler scendere a troppi compromessi risulta legata alla percentuale di incasso che spetta alla Fiorentina, suo ex club, in caso di vendita di Ghilardi.

Nelle casse viola, infatti, l’Hellas dovrà corrispondere il 50% del prezzo della vendita: la Roma, dal proprio canto, continua a lavorare a tale scenario, con un lavoro costante volto a trovare una quadra definitiva con l’Hellas, dopo aver trovato l’intesa con lo stesso Ghilardi. La valutazione resta, come riferisce Eleonora Trotta di Calciomercato.it, di circa 11 milioni di euro.