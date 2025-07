Soldi freschi da Torino: la Roma incassa subito

Da Torino potrebbero arrivare dei soldi freschi per le casse della Roma, utilissimi a Massara per completare il mercato in entrata. Una cifra inaspettata

Le trattative di altre squadre di Serie A potrebbero aiutare i giallorossi, soprattutto ricordando i numeri complicati a livello di bilancio e di Financial Fair Play. Per sbloccare la situazione serve però prima una cessione. Si tratta sul prezzo del cartellino.

Massara deve ragionare con il bilancino in questa sessione di mercato. Ranieri era stato chiaro durante le conferenze stampa della passata stagione: la Roma dovrà soffrire fino a giugno 2026, per colpa del settlement agreement e dei paletti imposti dalla UEFA. Questo presuppone, oltre ad un ottimo lavoro sulle cessioni, anche di dover spendere in modo chirurgico i soldi incassati.

La trattativa per Rios è stata purtroppo un triste esempio di cosa significhi non potersi spingere oltre. Arrivati alla soglia dei 25 milioni più bonus non si è riusciti a chiudere per le modalità di pagamento, che dovevano essere al massimo triennali (come fatto dal Benfica). L’ultima notizia su un possibile introito di poco meno di 2,5 milioni nelle casse di Trigoria, fa aumentare però il rammarico, perché avrebbe aiutato e non poco a chiudere positivamente la trattativa.

La Roma incassa con la cessione di Volpato: il Sassuolo lo mette in vendita

Stiamo parlando di una possibile cifra da incassare per la futura rivendita di Cristian Volpato, tesserato con il Sassuolo ma voglioso di cambiare aria. Il ragazzo venuto dall’Australia, ha collezionato 21 presenze complessive lo scorso anno, mettendo a referto 4 gol. un rendimento non troppo costante, viziato anche dagli infortuni, ma che non può mettere in discussione il suo talento.

Sul ragazzo assistito inizialmente da Francesco Totti, ci sono gli interessamenti di Torino e Fiorentina, con i granata che vorrebbero fare sul serio, come riportato da SassuoloNews.net. A Baroni piace il classe 2003, che potrebbe ricoprire almeno un paio di ruoli nel suo 4-2-3-1. La valutazione che il Sassuolo ne fa è di 15 milioni di euro e la Roma vanta ancora il 15% della futura rivendita. Facendo i conti sarebbero poco meno di 2,5 milioni di euro. Soldi comunque che sarebbero utilissimi per finanziare magari un prestito oneroso (come quello di Ferguson) o per alzare l’offerta su qualche difensore.