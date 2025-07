Terzo colpo della Roma, doppio annuncio ufficiale

Il calciomercato della Roma è senza dubbio alcuno entrato in una fase di particolare frenesia. Ecco le ultime sul lavoro di Frederic Massara

Faticheremmo a nominare un solo ruolo dell’undici titolare a cui Gasperini non presti particolare attenzione per quanto concerne il proprio sistema di gioco, dato che ad ogni calciatore è affidata una parte della costruzione o della fase di copertura.

Sarebbe facile e superficiale pensare che la luccicante fase offensiva solitamente messa in campo dalle squadre dell’ex tecnico del Torino sia soltanto il frutto della dedizione riservata al reparto offensivo, dato che è alquanto evidente come vi siano svariati elementi oltre a quelli offensivi che concorrono alla riuscita tattica della partita.

È per questo che, dopo aver chiuso due colpi relativi a centrocampo e attacco (stiamo naturalmente parlando di El Aynaoui e Ferguson), Frederic Massara e colleghi stanno rivolgendo le proprie attenzioni alla linea difensiva e agli esterni.

Quello dell’esterno all’interno di una squadra di Gasperini è senza dubbio alcuno uno dei ruoli più stressanti che si possa immaginare sul piano fisico, dato che, nell’idea di calcio dell’ex Dea, i cosiddetti quinti ricoprono con costanza sia la fase offensiva che quella difensiva, divenendo ora un’ala offensiva con il compito di tagliare all’interno della trequarti avversaria per giungere in area, ora un terzino di copertura in fase di non possesso. Ecco le ultime sulla frenetica ricerca di un esterno in corso ai piani alti di Trigoria.

Wesley ad un passo: la doppia conferma

Il nome di Wesley è naturalmente quello più quotato attualmente all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove la sensazione è che manchino davvero pochi passi all’approdo dell’esterno brasiliano.

Avere Angelino da una parte e Wesley dall’altra assicurerebbe a Gasperini un lavoro sulle fasce di assoluto pregio, in particolare a causa dell’altissimo tasso tecnico assicurati dai due calciatori in questione. Difatti l’attuale terzino del Flamengo, proprio come Angelino, vede nella qualità palla al piede e nell’esplosività le sue caratteristiche più evidenti.

Nelle ultime ore sono giunte nuove conferme sulla trattativa che vede coinvolti brasiliani e giallorossi, dato che nell’ultimo confronto di campionato con il Fluminense Wesley non ha toccato il campo, con diverse manovre forzate per sopperire alla mancanza virtuale dell’esterno classe 2003. Dal Brasile, inoltre, giungono nuove conferme relative all’affare che dovrebbe portare il Flamengo ad acquistare il sostituto di Wesley, ovvero Jorge Carrascal.

Le motivazioni che hanno spinto a tenere fuori Wesley sono scontate, ma Filipe Luis ci ha tenuto a specificarle, dando anche degli ulteriori indizi sul futuro prossimo del calciatore: “Ho vissuto la situazione che sta vivendo lui, l’ansia di sapere cosa succederà nel futuro della sua vita. Non si tratta solo della carriera. Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare. Nonostante ciò, si è messo a disposizione della squadra in caso di necessità, ho parlato con lui e sta bene. Ma ovviamente non è facile concentrarsi con tutto quello che ha in testa. Sto cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile. C’è una possibilità concreta che se ne vada. E, se ciò dovesse accadere, cercheremo un sostituto. Ma è una questione che riguarda la dirigenza”.