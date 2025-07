Calciomercato Roma, ancora 48 ore: nota UFFICIALE e giochi chiusi

E’ un momento caldissimo per il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Ancora un po’ di pazienza prima di eventuale nuovo atteso annuncio.

Due colpi di mercato già assestati ed un altro che si spera di chiudere forse già nelle prossime ore. La Roma ha impresso un’accelerata al suo mercato ed intende raggiungere al più presto gli obiettivi che Gian Piero Gasperini ritiene come ‘pietre angolari’ nella costruzione della sua Roma.

Il mercato richiede pazienza e la Roma, e Frederic Massara, ne hanno dovuto fare una bella scorta durante questa sessione estiva. Si pensi soltanto alla sfibrante, e deludente, per la sua conclusione, la trattativa con il Palmeiras per il centrocampista colombiano Richard Rios.

Facile prevedere come ne occorrerà altra, di pazienza, per portare finalmente alla positiva conclusione una trattativa a cui la Roma tiene molto e che da molto sta tempo sta tenendo in fibrillazione dirigenza e tifoseria giallorosse.

La Roma resta in attesa per Wesley

Il tris di acquisti da calare immediatamente da parte di Frederic Massara prevede. per il centrocampo, Neil El Aynaoui, per l’attacco, Evan Ferguson, per la linea difensiva, Wesley.

I primi due sono già della Roma mentre il terzino brasiliano del Flamengo, classe 2003, ancora no. E riguardo il gioiello rossonero vi sono novità che TNT Sports BR ha così riportato:

“IL FLAMENGO CHIEDE 48 ORE E LA ROMA DECIDE DI ASPETTARE!

La trattativa tra il Rubro-Negro e gli italiani per Wesley prosegue e il Mengão ha ora 48 ore per dare una risposta. Il Flamengo riuscirà a trovare un sostituto entro quella data o cambierà idea e rilascerà Wesley?“.

Notizia che sembra fare il paio con la nota ufficiale del Flamengo che recita: “In considerazione del recente volume di speculazioni durante la finestra di trasferimento in Brasile, il Flamengo ribadisce che commenterà le vendite o gli acquisti solo una volta che le trattative saranno state finalizzate“.

Il club brasiliano, pertanto, chiede ancora un po’ tempo e la Roma glielo concede, magari non volentieri, poiché comunque forte della volontà di Wesley di arrivare a Roma e di indossare la maglia giallorossa. Il mercato richiede pazienza. La Roma pazienterà per altre quarantott’ore.

Probabilmente non di più, perché come diceva Totò: “Ogni limite ha una pazienza“.