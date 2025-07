Calciomercato Roma, attesa finita: il nuovo acquisto è UFFICIALE

Un acquisto tira l’altro, quasi fossero ciliegie. Il mercato estivo della Roma sta assumendo contorni importanti. Ecco l’ultimo arrivato.

Non c’è dubbio che questi siano i giorni della Roma. Il mercato giallorosso ha iniziato a macinare colpi uno dietro l’altro.

Tra quelli già assestati e qualcun altro in dirittura d’arrivo la dirigenza giallorossa si sta facendo in quattro per mettere al più presto a disposizione di Gian Piero Gasperini la rosa al gran completo.

I primi rinforzi hanno riguardato il centrocampo, con l’arrivo dal Lens di Neil El Aynaoui e l’attacco che ha visto l’approdo a Trigoria di Evan Ferguson proveniente dal Brighton. In queste ore la Roma è poi impegnata a mettere fine all’estenuante trattativa che sta riguardando il terzino brasiliano del Flamenco, Wesley.

Identica situazione riguarda un altro giovane difensore, Daniele Ghilardi del Verona, anche lui prossimo alla fermata nella capitale. Frederic Massara, però, non ha ancora alcuna intenzione di fermarsi. Gli obiettivi da centrare sono diversi e riguardano la Roma tutta, non soltanto la prima squadra.

Il nuovo, giovanissimo colpo di Massara

Giovani talenti dal futuro assicurato ma già con un presente importante. La nuova Roma della Triade Ranieri-Massara-Gasperini ha le idee chiare.

Idee che puntano, però, non soltanto ai giovani talenti ma anche a profili giovanissimi che ‘profumano’ già di fuoriclasse annunciati. E a proposito di annunci la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Antonio Arena.

Antonio Arena, classe 2009, nato a Sidney, in Australia, con origini calabresi e con talento innato per il calcio era un gioiellino seguito da diversi club. Era poiché da oggi è un giocatore della Roma Primavera.

Il Napoli ha provato fino all’ultimo a cercare di beffare la Roma ma non c’è riuscito. Il talento classe 2009, il primo della sua età a segnare tra i professionisti, potrebbe essere presentato già domani a Trigoria.

🤝 Antonio Arena è giallorosso! Benvenuto nella nostra Primavera 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/3ch6aTHZ0O — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2025

La società giallorossa lo ha prelevato dal Pescara ed alla società abruzzese il giovane talento ha dedicato un sincero pensiero:

“Il mio tempo a Pescara è giunto al termine, e salutarsi non è mai facile. Questi ultimi due anni hanno significato per me più di quanto possa spiegare“, queste alcune delle sue parole riportate da il-catenaccio.it.

Dopo i sinceri, e doverosi, saluti è solo Roma.