Dalla Roma al Milan: firma UFFICIALE e doppio addio giallorosso

Dopo il leggero ritardo iniziale il mercato della Roma è finalmente partito. C’è, invece, chi, dal mercato, attende ancora le prime importanti risposte.

Un colpo, poi un altro ed il mercato della Roma si è messo, concretamente in moto. Gli arrivi del centrocampista franco-marocchino, Neil El Aynaoui e dell’attaccante irlandese, Evan Ferguson hanno placato l’apparente ‘ira funesta’ di Gian Piero Gasperini venuta fuori al termine della gara contro il Trastevere.

Le parole del tecnico di Grugliasco sono state soltanto una constatazione dei fatti ai quali la Roma ha dato un ‘ufficiale’ seguito con gli annunci dei due acquisti. Osservando il quadro generale delle formazioni di Serie A, almeno le più accreditate ad occupare i primi posti della classifica, anche altri tecnici avrebbero di che lamentarsi. Assai più di Gian Piero Gasperini.

Vuole la Serie A, indosserà il rossonero?

Il mercato della Juventus è avvolto nel mistero poiché troppo vincolato a cessioni complicate da portare a termine. Le possibili operazioni in entrata del nuovo Milan targato Igli Tare–Massimiliano Allegri, presentano anch’esse delle criticità.

Chissà che per i i rossoneri non arrivino buone nuove a breve, magari sul fronte offensivo dove il tecnico livornese è alla ricerca di un secondo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Chissà che il possibile nuovo ingresso a Milanello non sia quello di Nikola Krstovic.

Con Bonny acquistato dall’Inter, Lucca dal Napoli, e con la Roma che con Evan Ferguson ha trovato il vice Dovbyk, ecco che per il classe 2000 del Lecce la società rossonera potrebbe rappresentare l’ultima occasione per approdare ad una ‘grande’ di Serie A.

La Roma aveva pensato a Nikola Krstovic prima di virare decisamente verso il gioiellino irlandese del Brighton. Dopo una grande stagione con i salentini l’attaccante montenegrino intende fare il salto di qualità ed intende farlo restando in Serie A.

Le undici reti in campionato, unite a cinque assist, hanno portato il valore del classe 2000 giallorosso a toccare quota 35 milioni di euro tra onere del prestito e quota del riscatto, come ricordato da calciomercato.com.

Massimiliano Allegri valuta, Nikola Krstovic spera.