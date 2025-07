Dall’Inter alla Juve, UFFICIALE: è già in volo verso il ritiro

Dall’Inter alla Juventus, è ufficiale: clamoroso ribaltone ed è già in volo verso il ritiro. Cosa è successo in un pomeriggio clamoroso

Sembrava chiusa, un’operazione fatta che aveva tagliato fuori, senza nessuna possibilità, sia la Juventus che lo seguiva da diverso tempo, sia l’Inter che lo ha seguito e che non lo ha mai perso dai radar.

Addirittura era volato dall’altra parte del mondo per firmare il suo nuovo contratto, ma nello spazio di pochissimo tempo è tornato indietro. E possibilità che lo strappo si possa ricucire non ce ne stanno, almeno stando anche alle parole che sono arrivate dal portavoce del club.

Clamoroso Hancko: ritorna al Feyenoord

Parliamo del difensore del Feyenoord Hancko: tutto fatto con l’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo, e accordo che era stato trovato qualche giorno fa. Ma è successo qualcosa che ha fatto saltare tutto, tant’è che il giocatore sta tornando proprio nel ritiro della sua squadra olandese. A confermare il tutto ci ha pensato anche il portavoce della società: “È davvero scandaloso come questo club si sia comportato con Dávid”, ha detto Raymond Salomon, portavoce del consiglio di amministrazione del Feyenoord. “Da mesi gli gira la testa. L’affare era effettivamente fatto, ma alla fine hanno fatto marcia indietro con ogni tipo di errore. Questo modo di trattare con un giocatore non si è mai visto per quanto ne so”.

Insomma, si sono rimangiati probabilmente la parola data quelli dell‘Al Nassr e quindi Hancko, almeno per il momento, ritorna a disposizione dei Feyenoord. Sicuramente non per molto, perché parliamo pur sempre di un giocatore in uscita che gli olandesi vogliono cedere per fare cassa. Ma questo ribaltone clamoroso riapre, ovviamente, le possibilità della Juventus – se n’è parlato anche nel corso delle ultime settimane – e dell’Inter che ancora non ha chiuso per quello che il vero obiettivo di questa sessione di mercato in difesa, quel Leoni che ancora è al Parma.