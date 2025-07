Firma con la Roma da 15 milioni: l’addio è già ufficiale

Firma con la Roma e addio già annunciato: 15 milioni e comunicazione UFFICIALE. Ecco le ultime di calciomercato.

Il periodo vissuto dalla Roma in questa fase sta restituendo una certa concretezza e unità di intenti tra le fila degli addetti ai lavori giallorossi: annunciato Gasperini, in quel di Trigoria si è iniziato a lavorare per mettere il tecnico capitolino nelle migliori condizioni possibili per fare bene con la sua nuova squadra all’interno del nascente progetto.

Dopo uno stallo iniziale, le ultime evoluzioni paiono aver assicurato una certa accelerata da parte di Massara e colleghi, consapevoli di non avere troppo tempo a disposizione e di dover assicurare una rosa pressoché completa all’allenatore nel minor tempo possibile.

La prima ufficialità, giunta due giorni fa, ha interessato El Aynaoui, prelevato dal Lens per apportare implementazioni tecniche e fisiche nella zona centrale di campo, in attesa di possibili nuovi approdi al posto del tanto cercato e sognato Rios, alla fine approdato al Benfica.

Con uno scenario Wesley sempre più definito e che potrebbe presto vedere la Roma avere il tanto cercato e anelato esterno di destra, a Trigoria ci si muove anche per migliorare la zona offensiva e le qualità da mettere a disposizione di Gasperini dalla trequarti in su.

Calciomercato Roma, non c’è solo l’Ajax per Gloukh: annuncio UFFICIALE

In questa zona, come noto, è stato chiuso l’affare in prestito col Brighton, che ha assicurato ai giallorossi una valida alternativa ad Artem Dovbyk, quale Evan Ferguson, a condizioni comode e vantaggiose. In dinamiche note e assodate come quelle del calcio di Gian Piero Gasperini, però, non si può prescindere da una dose massiccia di scelte anche in attacco e alle spalle del numero nove, con profili da trequarti pronti ad aiutare con reti e assist.

Tra i vari, uno dei nomi emersi per la Roma è quello di Oscar Gloukh, esterno del Red Bull Salisburgo, finito nel mirino di tante squadre europee. Fortemente seguito anche dall’Ajax, che pareva vantare un vantaggio basato sulla valutazione attuale di 15 milioni. A parlare, come riporta Sky Sport Austria, però, è stato proprio il direttore sportivo della società austriaca, che ha così commentato la situazione relativa al talento israeliano.

“C’è una maggiore probabilità che Gloukh vada via piuttosto che resti. Non c’è solo l’Ajax interessato”.