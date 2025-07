Il ritorno di Chiesa: offerta da 12 milioni, ha già detto sì

Chiesa torna in Serie A, adesso non ci sono più dubbi. Offerta da 12 milioni di euro e il giocatore ha già accettato una destinazione. Cosa sta succedendo

La questione è molto semplice: c’è un giocatore che ormai non rientra più nei piani della propria squadra e che sta spingendo per tornare in Italia, a casa sua. Sì, Federico Chiesa dopo un solo anno a Liverpool – ha vinto la Premier League ma tutt’altro che da protagonista – non è più certo del posto da quelle parti.

Slot lo lascerà partire: non ha convinto. Soprattutto per quelli che sono anche stati dei problemi fisici che lo hanno tenuto in disparte per molto tempo. Addirittura ad un certo punto si pensava non dovesse nemmeno prendere la medaglia per la vittoria del campionato perché non aveva raggiunto il minimo richiesto di cinque presenze in campionato. Poi nell’ultima parte di stagione le ha toccate, quindi gioia al collo anche per lui. Ma luna di miele è già finita.

Chiesa torna in Serie A: lo scenario

E infatti in Italia le squadre si muovono. In primis l’Atalanta che così come raccontato da Sportitalia avrebbe già messo la prima opzione sul piatto: 12 milioni di euro per il Liverpool, più o meno la stessa cifra che i Reds hanno speso lo scorso anno per prenderlo dalla Juventus. Ma occhio, perché Chiesa, almeno stando alle indiscrezioni che questa mattina sono state riportate sia dal Corriere dello Sport che dalla Gazzetta dello Sport, interessa anche al Napoli.

Gli azzurri di Conte vogliono un altro esterno offensivo oppure uno che all’occorrenza potrebbe anche essere impiegato come seconda punta. E se nel primo caso c’è Grealish come possibile obiettivo, per andare a chiudere entrambi i buchi con un colpo solo si pensa anche a Chiesa. Non è la prima volta che l’azzurro è accostato alla squadra che il prossimo anno giocherà con il tricolore sul petto, ma la concorrenza dell’Atalanta che si è mossa in anticipo, evidentemente, è bella importante. Anche se il giocatore avrebbe già detto sì alla proposta dei campani.

Difficile, quindi, arrivati a questo punto, pensare ad un possibile inserimento della Roma. Gasperini lo vedrebbe bene e anche lo scorso anno i giallorossi hanno trattato il giocatore: non si trovò l’accordo sull’ingaggio (la richiesta era di 8 milioni di euro) e tutto finì in poco tempo. Anche quest’anno la sensazione è identica.