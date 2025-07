Inter e Juve hanno chiuso: accordo già blindato

Il calciomercato estivo sta smuovendo con vigore le acque del bel paese, dove Inter e Juve stanno navigando a vista

L’estate in corso è senza dubbio alcuno una delle più frenetiche per quanto concerne il calciomercato delle numerose big nostrane impegnate in una profonda ristrutturazione, dato che il valzer di allenatori che ha colpito la penisola nelle scorse settimane ha costretto le varie dirigenze a inaugurare violente ristrutturazioni per adattare l’organico alle rinnovate velleità calcistiche.

Basti pensare al gravoso lavoro che stanno compiendo in queste ore la dirigenze di Roma, Juventus, Inter e Milan nel disperato tentativo di colmare il gap con il Napoli di Antonio Conte, il cui dominio in Serie A sembrerebbe essere stato acuito da una campagna acquisti al limite della perfezione. Beukema per rinforzare la difesa, Lucca per rinvigorire l’attacco, Noa Lang per incrementare il tasso di qualità e imprevedibilità e De Bruyne come ciliegina sulla torta.

Le squadre più titolate del campionato, al contrario, appaiono ancora come delle incognite, ad esclusione del Milan di Allegri, le cui prospettive appaiono più chiare rispetto a Inter e Juventus. Ecco le ultime in merito all’ostico calciomercato di bianconeri e nerazzurri.

Xhaka in Serie A? Colpo di scena per Inter e Juve

L’addio di Simone Inzaghi ha generato un vero e proprio terremoto ad Appiano Gentile, il che sta costringendo Marotta a concepire una ricostruzione più che una ristrutturazione.

In tal senso potrebbe pesare e non poco il crollo di uno dei pilastri solidi e pregiati della struttura nerazzurra: Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco ha infatti manifestato con evidenza l’intenzione di abbandonare Milano e l’Inter dovrà necessariamente rivolgersi al mercato per individuare un sostituto all’altezza.

In tal senso era emerse di recente la candidatura di Granit Xhaka, ovvero il cervello di quel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha incantato il Vecchio Continente nel recente passato.

Le speranze dell’Inter – come quella della Juve, che aveva anch’essa manifestato interesse nei confronti del mediano svizzero classe 1992 – sono state violentemente ridimensionate dalle intenzioni del calciatore stesso, il quale, secondo quanto riportato da David Ornstein sul proprio profilo X (Twitter), avrebbe manifestato l’intenzione di volersi unire solo al Sunderland.