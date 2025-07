La Roma lo manda subito alla Juve: lascia la Capitale con lo sconto

Emergono novità in merito ad uno dei temi più chiacchierati del calciomercato di Roma e Juventus. Ecco le ultime

La sensazione è che in questo momento la tifoseria bianconera sia profondamente spaccata in due in merito alla scelta di trattenere Igor Tudor in terra piemontese.

Il tecnico croato, difatti, gode da una parte dell’affetto e della fiducia di tutti quei tifosi che ne evidenziano la professionalità e il DNA bianconero, facendolo passare come un ingrediente immancabile per risultare in armonia con il progetto Juve; dall’altra paga il prezzo di non aver mai manifestato con particolare enfasi o successo un’idea di calcio precisa e riconoscibile, il che per molti è il segnale che la stagione in arrivo sarà soltanto di transizione.

Vi è poi il tema della gestione della Vecchia Signora da parte dei piani alti, dato che negli ultimi mesi vi sono state violente scosse anche per quanto concerne la dirigenza bianconera.

Una cosa è tuttavia certa, a prescindere dalle perplessità sulla permanenza di Tudor e sulla precarietà dei vertici: Comolli e colleghi stanno lavorando per compiere un calciomercato di livello. In tal senso sono emerse di recente delle novità che riguardano direttamente o indirettamente la Roma di Gian Piero Gasperini e Frederic Massara.

Wesley alla Roma? La Juve punta Molina

A differenza della Juventus in casa Roma le idee sembrano piuttosto chiare… forse troppo, dato che Gian Piero Gasperini, forte di prospettive limpide e scolpite nella propria mante, è arrivato persino a dichiarare pubblicamente di percepire un certo ritardo in termini di mercato. La Juve, al contrario, sembrerebbe procedere più in una cortina di fumo, ma ciò non toglie che i vertici bianconeri stiano smuovendo le acque nel tentativo di fornire a Tudor un organico di livello.

Se c’è una cosa che accomuna Tudor e Gasperini è senza dubbio alcuno il modulo, la particolare enfasi riposta nel lavoro degli esterni di centrocampo e, quindi, la necessità di rivolgersi al mercato per un esterno destro di pregio. La Juve a sinistra può contare sulla qualità e la versatilità di Cambiaso e la Roma può fare lo stesso con Angelino, ma entrambe dovranno necessariamente conquistare le medesime sicurezze dall’altra parte del campo.

La Roma è attualmente a pochi passi da Wesley – su cui peraltro si era affacciata anche la Vecchia Signora – e la Juve, di conseguenza, avrebbe virato verso altri obiettivi. Tra questi Nahuel Molina, per il quale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero intensificato i colloqui con i vertici madrileni.

Si tratta di un esterno destro che non ha bisogno di particolari presentazioni, dato che la sua qualità sia in termini di tecnica che di ripiegamento difensivo spinsero il Cholo Simeone ad accoglierlo all’Atletico nell’ormai lontana estate del 2022, durante cui il classe ’98 argentino passò dall’Udinese ai madrileni per 20 milioni di euro. La stessa cifra per cui oggi la Juve vorrebbe portarlo a Torino, ma i vertici dell’Atletico, secondo quanto riportato da La Gazzetta, vorrebbero qualcosa in più, attestandosi intorno ai 25/30 milioni di euro.