Niente rinnovo e addio Roma: Pellegrini resta in Serie A

Calciomercato Roma, pensare adesso al rinnovo del capitano è una chimera e la situazione viene monitorata da due squadre di Serie A. Pellegrini, è addio?

Sperare in un rinnovo adesso è una chimera. Anche se la situazione è identica a quella del 2021, quando era arrivato il rinnovo contrattuale. Certo, le cose sono cambiate in questi lunghi anni e c’è meno entusiasmo. Quindi, ad oggi, pensare al prolungamento è difficile.

Lorenzo Pellegrini come tutti sappiamo è in scadenza: il 30 giugno del 2026 il suo accordo con la Roma si chiuderà (al momento prende 5 milioni di euro più bonus) e ad oggi sentori di accordo per continuare insieme non ce ne sono. Lui ci vuole provare, magari con Gasperini potrebbe rinascere dopo anni un po’ così, mai con la certezza di essere un titolare. Ma lo stesso Gasp ha parlato con chiarezza: “Vale lo stesso discorso per tutti gli altri. Devono avere lo spirito e la mentalità di fare la loro migliore stagione in assoluto”. Insomma, a nessuno verrà regalato nulla.

Napoli e Inter su Pellegrini: la situazione

E questa situazione potrebbe anche sbloccare il mercato in uscita. Sì, perché secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il profilo di Pellegrini è monitorato da Antonio Conte. “Se poi non girerà come nel 2021 – si legge – allora Lorenzo andrà altrove”. Quindi la situazione è in divenire, magari potrebbe andare in scadenza e salutare a zero, o magari si potrebbe intavolare una di quelle operazioni che sul mercato prendono piede negli ultimi giorni. Vedremo.

Non solo Napoli, ma “il suo entourage ha ottimi rapporti con l’Inter” viene messo nero su bianco sempre sul giornale questa mattina. Quindi occhio anche alla possibilità di un addio immediato nelle prossime settimane. Non è la prima volte come tutti ricorderete che si parla della possibilità di un addio di Pellegrini. Nello scorso mese di gennaio la partenza, destinazione Napoli, sembrava scontata. Poi il gol nel derby cambiò gli umori di tutti e non se ne fece nulla. Sembrava potesse anche essere la svolta per il giocatore, ma così non è stato e la stagione terminò senza altri squilli.