Uragano Vlahovic Juventus: scippo al Milan firmato Mendes

Emergono novità di rilievo in merito alla tanto chiacchierata ricerca di centravanti per le big della massima lega italiana

Come da tradizione uno dei temi più caldi del calciomercato in corso è senza dubbio alcuno quello dei centravanti, i quali sono anche tra i ruoli (se non forse il ruolo) che più di tutti agitano e fanno sognare le tifoserie e gli appassionati.

Quello del bomber è infatti da sempre il ruolo più agognato dai più giovani, affascinati dal fatto che il compito principale del numero 9 sia solitamente quello di insaccare il pallone dentro la rete… ovvero il modo più semplice e diretto in cui fino a prova contraria si decidono le partite.

Nel corso degli ultimi anni il calcio ha subito l’ennesima metamorfosi, le cui conseguenze si sono rese evidenti durante la stagione appena conclusasi. Il ruolo del centravanti ha infatti subito una serie di cambiamenti evidenti in termini di routine tattiche e possibilità, come manifestato dalla crisi dei bomber avvenuta in Serie A – solo Retegui e Kean hanno raggiunto numeri di rilievo e tra le prime venti posizioni della classifica marcatori vi sono diversi calciatori che non ricoprono il ruolo delle punte – e dal fatto che la squadra campione d’Europa abbia giocato gran parte delle proprie partite senza un centravanti di ruolo.

L’estate in corso sta tuttavia manifestando con evidenza come i vertici delle varie big italiane siano interessati a risolvere questa crisi e, nelle ultime ore, sono giunti aggiornamenti di rilievo in tal senso.

Goncalo Ramos incanta la Serie A: è duello Milan-Juve

Ancora più che in altri casi il ruolo di centravanti della Juventus è attualmente il più affollato e caotico dell’intera Serie A, dato che vi sono diversi giocatori attualmente in orbita Juventus che dovrebbero giocarsi tale posizione. In questo momento soltanto Jonathan David può dirsi davvero certo di iniziare la prossima stagione con la maglia bianconera, ma vi è anche da considerare che il futuro di Dusan Vlahovic e Kolo Muani appare ancora incerto.

Le ultime notizie hanno tuttavia dissipato parte delle nubi sul tema centravanti, dato che è oramai evidente come la Vecchia Signora stia cercando un altro innesto oltre David. Una certezza che dovrebbe iniziare a dare qualche indizio in merito all’avvenire di Vlahovic e Kolo Muani.

I bianconeri infatti, oltre a Hojlund e Nunez, avrebbero recentemente messo nel mirino anche Goncalo Ramos, ovvero il centravanti del PSG sostanzialmente sacrificato da Luis Enrique in virtù di un sistema di gioco in cui l’assenza di un centravanti di ruolo ha donato la possibilità all’allenatore spagnolo di sottrarre certezze alla linea difensiva dei propri avversari.

Il bomber prelevato dal PSG per 65 milioni di euro dal Benfica rappresenta il giusto compromesso tra esperienza e prospettiva futura, il che ha attirato anche l’attenzione del Milan di Allegri. Nel caso della Vecchia Signora, come riportato da Tuttosport, la sensazione è che i bianconeri preferiscano l’opzione del prestito con diritto di riscatto, che permetterebbe ai vertici piemontesi di non gravare sul bilancio dell’anno in corso.