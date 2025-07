Wesley alla Roma, il comunicato UFFICIALE del Flamengo

Calciomercato Roma, dal Brasile non mollano. La decisione è ufficiale e quindi i tempi si allungano. La situazione attorno a Wesley

Niente da fare. Non mollano. Nonostante un accordo trovato tra le parti e nonostante da queste parti non si parli d’altro di un suo possibile arrivo imminente. Anche dentro questa settimana.

Ma come detto, e come abbiamo capito anche parlando dell’operazione Rios, dal Brasile non hanno intenzione di fare “sconti”. Fin quando il giocatore che dovrà sostituire Rios non arriverà, allora ci sono pochissime possibilità che lo stesso possa essere lasciato andare. E il Flamengo, nella notte tra mercoledì e giovedì, sarà pure impegnato nella gara di campionato in trasferta contro il Bragantino. Sarà la sedicesima giornata del campionato verdeoro, ed è ufficiale la scelta sul giocatore.

Calciomercato Roma, il Flamengo convoca Wesley

Nella lista dei convocati che i rossoneri del Brasile hanno messo sui propri profili social, c’è anche il nome dell’esterno destro che i giallorossi da queste parti vorrebbero regalare nel minor tempo possibile a Gian Piero Gasperini. Un accordo come detto già trovato sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Ma c’è ancora da attendere.

Almeno un altro poco di giorni prima del via libera. Il Flamengo in queste ore starebbe per chiudere per Tobias che dovrebbe essere appunto il sostituto di Wesley. Ma fin quando non lo vedranno, in maniera ufficiale, allora sarà impossibile per i giallorossi chiudere questa operazione. Nell’ultima gara di campionato Wesley è partito dalla panchina, non entrando in campo nonostante quelli che erano dei problemi difensivi. Che sono diventati pesantissimi visto che un altro difensore si è fatto male. Chissà cosa deciderà il tecnico, se mandarlo in campo o meno. Intanto Wesley manda segnali: prima i cuori giallorossi, poche ore fa invece il like alle immagini della festa della Roma di ieri sera.