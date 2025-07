Bianconeri rifiutati, annuncio UFFICIALE: ha già firmato con la Roma

Il mercato della Roma sta girando a pieno regime. Frederic Massara pianifica nuove operazioni in entrata così come in uscita.

Ormai non passa giorno che la Roma non regali un sussulto ai suoi tifosi. Dopo qualche preoccupazione iniziale le operazioni di mercato pianificate con il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini stanno trovando concreta applicazione.

Manca ancora qualcosa ma si è già a buon punto. Qualche nuovo tassello alla voce entrate così come saranno inevitabili ulteriori cessioni. In tal senso sono in atto valutazioni per decidere non soltanto chi potrebbe arrivare ma anche quali profili dovranno lasciare Trigoria.

Valutazioni tecniche che si uniscono fatalmente a quelle di natura economica. La Roma sta investendo somme importanti per profili di livello ma il bilancio della società giallorossa non permette ancora di esporsi troppo a livello finanziario. Pertanto talune cessioni potrebbero essere dettate pressoché esclusivamente da motivazioni di natura finanziaria.

Il mercato in uscita della società giallorossa in questi ultimi giorni ha visto un nome in prima fila: Devyne Rensch.

Quale il futuro del giovane difensore olandese?

Classe 2003, il difensore olandese della Roma si è messo in bella mostra durante l’ultimo Campionato Europeo Under 21, attirando su di sé le attenzioni di diversi club. Devyne Rensch è arrivato alla Roma lo scorso gennaio, acquistato a titolo definitivo.

In riferimento alle voci di Radiomercato che vorrebbero Devyne Rensch in uscita dalla Roma, dalla Turchia lo seguono con attenzione, ha voluto far conoscere la propria opinione a riguardo Mohammed Salem, agente del giovane difensore orange.

Le sue parole sono state riportate da Ertan Süzgün su X:

“Ci siamo uniti alla Roma a metà della scorsa stagione, questo sarà il primo anno completo. Il giocatore è completamente concentrato sulla Roma. Nessuno mi ha contattato“. Stando alle parole del suo agente Devyne Rensch ha la ferma intenzione di restare alla Roma.

Pertanto niente Besiktas per il terzino olandese. I bianconeri turchi dovranno valutare altre opzioni per riempire il loro vuoto difensivo. Il nuovo corso giallorosso intriga anche il giovane difensore.

E chissà che Devyne Rensch non rappresenti un ulteriore rinforzo per Gian Piero Gasperini.