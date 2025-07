Colpo dal Bayern e svolta Roma: ecco il nuovo Koopmeiners

Calciomercato Roma, colpo dal Bayern Monaco che dà praticamente il via libera ai giallorossi. Arriva il nuovo Koopmeiners

Un interesse della Roma per il giocatore che potrebbe tornare anche in auge nelle prossime settimane. Anche perché la concorrenza non c’è più. O, almeno, ce n’è una di meno.

Un intreccio di mercato in Olanda che riguarda da vicino anche la Roma, soprattutto se Massara volesse continuare a puntare su di lui. I fari li ha accesi da un poco di tempo, visto che il giocatore era stato pure accostato ai giallorossi, e siccome davanti qualche elemento con quelle caratteristiche serve, eccome, allora la situazione potrebbe tornare in voga.

Il Psv si sfila per Mijans: la situazione

Il Psv ha perso il proprio trequartista Tillman che è passato al Bayer Leverkusen. E si è pensato che la società di Eindhoven potesse virare sul centrocampista offensivo dell’Az Mijnans. Niente di tutto, stando alle informazioni che arrivano proprio dai Paesi Bassi e che vengono riportate da SoccerNews. La richiesta di 14 milioni di euro viene ritenuta eccessiva e il Psv sta virando verso altri obiettivi.

Mijnans quindi rimane sul mercato, anche se il prezzo è tutt’altro che di favore. Ma l’Olanda da sempre è mercato caro, soprattutto se parliamo di calciatori giovani che hanno caratteristiche importanti e che hanno pure margini di miglioramento. Mijnans è stato visto da vicino dalla Roma nella passata stagione, in Europa League, nella gara appunto contro l’Az: un giocatore di grande qualità che ha i tempi di inserimento giusti per attaccare l’area di rigore avversaria. Potrebbe essere sicuramente utile nello scacchiere tattico di Gasperini anche perché i giallorossi in quelle zolle cercano qualcuno: O’Riley, ad esempio, dai radar non è mai uscito.

Ma la pista Mijnans, arrivati a questo punto – e viste anche le richieste per l’altro giocatore in questione – non è del tutto da scartare. Vedremo.