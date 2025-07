Inter fatta fuori: dall’Atalanta alla Roma

Emergono novità di rilievo in merito al frenetico calciomercato nostrano, pronto a modificare radicalmente gli equilibri della Serie A

Gasperini è stato chiaro… bisogna accelerare per giungere ad agosto con le idee chiare su come e dove lavorare. Il tecnico torinese è senza dubbio alcuno uno degli esempi più fulgidi di quel tipo di allenatore che ha necessità di tempo per instaurare un rapporto con i propri calciatori, così da poter infondere nel gruppo tutte le complesse e stratificate routine tattiche che caratterizzano il suo pregiato sistema di gioco.

È anche per questo che l’ex allenatore dell’Atalanta ha recentemente dichiarato di temere non poco il supposto ritardo accumulato sul mercato, dato che manca oramai un mese preciso all’inizio del campionato.

Dal momento in cui Gasp ha parlato, tuttavia, sono giunti ben due calciatori a Trigoria, ovvero Evan Ferguson e Neil El Aynaoui. Si tratta tuttavia di colpi su cui Gasperini aveva molto probabilmente già ricevuto garanzie da parte di Massara & co., il che che presuppone che l’ex allenatore della Dea pretenda un’altra serie di colpi in grado di elevare la compatibilità con le proprie richieste sul piano tecnico-tattico.

Con Wesley pronto a imbarcarsi su un volo per la città eterna, a Gasp mancherebbero ancora un vice Svilar, un centrale difensivo, un esterno offensivo di piede destro (sin troppi ce ne sono mancini, vista la convivenza di Dybala, Soulé e Baldanzi). In tal senso sono recentemente emerse delle novità che coinvolgono direttamente o indirettamente Atalanta e Inter.

Roma, Inter e Atalanta su Ordonez: le ultime

Quando si ragiona sulle necessità di Gasperini si commette spesso l’errore di tralasciare il reparto difensivo, poiché si crede che, per via dell’evidente sbilanciamento in avanti, egli non ponga particolare attenzione alla propria linea difensiva.

Tuttavia, osservando con maggiore attenzione si possono scoprire una serie di attenzioni difensive che risultano fondamentali per sostenere una proposta offensiva di tale pregio.

Al nuovo allenatore della Roma servono notoriamente difensori dinamici, che possano ripiegare con particolare rapidità in caso di possesso perso a linea alta. In tal senso all’interno del roster giallorosso soltanto Ndicka appare vagamente compatibile, dato che nelle qualità di Gianluca Mancini non vi sono certamente il dinamismo e la rapidità.

È per questo che i giallorossi stanno rivolgendosi al mercato con l’intenzione di prelevare un centrale difensivo dotato di ingenti dosi di qualità e atletismo. Il nome messo nel mirino da Massara qualche settimana fa e, secondo quanto riportato da ecavisa riemerso nelle ultime ore, è quello di Joel Ordonez.

Si tratta di un centrale difensivo dalle spiccate qualità tecniche e fisiche, la cui giovane età (classe 2004) e il lucciante talento hanno attirato big del calibro del Liverpool. Sulle sue tracce si era messa l’Inter di Beppe Marotta, ma, secondo quanto emerso di recente, Atalanta e soprattutto Roma avrebbero manifestato vivo interesse nei suoi confronti. La cifra che il Club Bruges avrebbe fissato per il talento ecuadoriano orbita intorno ai 40 milioni di euro.