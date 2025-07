Juventus senza paura: 30 milioni per il flop del Milan

Mentre ci avviciniamo al giro di boa, il calciomercato estivo continua a riservare una serie di sorprese a tifosi e appassionati della massima lega italiana

Il calciomercato estivo della Serie A sta letteralmente riscrivendo colpo dopo colpo la natura della parte sinistra della classifica, dove, ad esclusione di Antonio Conte e il suo Napoli, fatichiamo a citare una big che non abbia subito una violenta scossa in termini di organico e assetto.

In tal senso ha naturalmente giocato un ruolo di primaria importanza il valzer di allenatori avvenuto nelle scorse settimane, che ha lasciato poca scelta ai vertici delle varie squadre, sostanzialmente costretti a rivolgersi al calciomercato per adattare l’organico a quanto desiderato dai rispettivi tecnici.

Tra le squadre che più di tutte stanno lavorando per fornire ai nuovi allenatori una rosa in sintonia con le relative velleità sul piano tecnico-tattico vi è senza dubbio alcuno la Roma di Gian Piero Gasperini – tra i tecnici più esigenti, poiché desideroso di maneggiare una creatura totalmente compatibile con la propria idea di calcio -, la Juventus di Igor Tudor – attualmente caratterizzata da una certa confusione sia in quanto a gestione dei vertici della società, sia per quanto concerne i desideri di Tudor sul mercato -, l’Inter di Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

In quest’ultimo caso, come spesso avvenuto ai rossoneri negli ultimi anni, la sensazione è che il calciomercato stia riservando una serie di colpi importanti, che andranno a garantire all’ex tecnico bianconero una formazione di pregio. Parlando proprio di Milan vi è una recente indiscrezione che riguarda i rossoneri, ma anche la Vecchia Signora di Comolli e Tudor.

La Juve su Joao Felix: le richieste del Chelsea

Il profilo a cui rivolgiamo le nostre attenzioni nelle prossime righe risponde al nome di Joao Felix, la cui avventura a Milano si è conclusa tra indifferenza e delusione. Il fantasista portoghese classe 1999 non ha certamente brillato, oscillando tra infortuni e prestazioni piuttosto opache.

Il panorama calcistico del Vecchio Continente sembrerebbe tuttavia ancora ammaliato da uno dei talenti più cristallini del recente passato e, difatti, la sensazione è che il Chelsea, ovvero l’attuale proprietario del cartellino, non abbia alcuna intenzione di svendere eccessivamente il proprio gioiello.

Difatti i londinesi attualmente pretendono 30 milioni di euro per il 50% dei suoi diritti di trasferimento e delle garanzie future, una cifra che sta spaventando le svariate squadre intrigate dalla figura di Felix. Difatti sulle tracce del fuoriclasse portoghese, secondo quanto riportato da Ekrem Konur, ecco il Benfica, il West Ham, il Wolverhampton, il Flamengo e anche la Juventus di Igor Tudor.

Difatti le caratteristiche di Felix appaiono piuttosto compatibili con la tendenza di Tudor a giocare con due giocatori dietro la punta, il che garantirebbe all’ex Barcellona di danzare nella posizione dove preferisce stare per spaziare con fantasia tra le linee avversarie. Potrebbe essere un valido sostituto di Kenan Yildiz. Ma dopo i numerosi flop avrebbe senso per la Juve spendere così tanto per una riserva di lusso?