Lascia il Barcellona: firma a sorpresa con la Roma

Calciomercato Roma, firma a sorpresa dal Barcellona: ecco il nuovo volto a centrocampo per il nascente progetto di Gasperini.

Continuano le ricerche da parte degli addetti ai lavori della Roma per apportare modifiche alla squadra giallorossa e consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa che sia ben coerente con le caratteristiche ricercate dall’ex Atalanta. Ad oggi, le attenzioni di Massara e colleghi si sono concentrate soprattutto su determinate zone di campo, rimaste scoperte o, comunque, perfettibili a detta dello stesso mister.

Gli ultimi due giorni hanno permesso di assistere alle ufficialità di El Aynaoui e Ferguson, primi due tasselli per la nascente Roma di Gasperini ma tutt’altro che bastevoli per apportare le doverose e su citate modifiche tra le fila di una squadra che non pochi limiti ha palesato nel recente passato.

Calciomercato Roma, si segue Bernal del Barcellona

Non è un caso, dunque, che in quel di Trigoria si stia lavorando soprattutto sulla difesa e il centrocampo, alla luce dell’assenza di elementi di ruolo al di là di Mancini e Ndicka, ma anche della necessità di continuare a corroborare con caratteristiche ben mirate la zona centrale di campo.

L’approdo dell’ex Lens ha sicuramente assicurato qualità ben specifiche, alle quali aggiungere però ciò che, oltre ogni dubbio, avrebbe sicuramente apportato un nome come quello di Richard Rios. Il colombiano, alla fine approdato al Benfica, non sarà un calciatore della Roma, con il club giallorosso che, però, continua a muoversi su altre piste per assicurare a Gasperini elementi importanti e di prospettiva.

Tra le varie soluzioni studiate, è emersa anche quella di Deossa, alla quale aggiungere, adesso, quella relativa ad un nome da poco menzionato da Gianluca Di Marzio. Come si legge sul sito di Sky Sport, a Trigoria avrebbero manifestato forti interessi per il mediano del Barcellona, Marc Bernal. Su di lui, c’è anche il Real Betis: la Roma avrebbe già avviato i contatti. Seguiranno aggiornamenti.