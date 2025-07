Lascia la capitale per la Juve: Nico Gonzalez sblocca lo scambio

Nico Gonzalez sblocca il clamoroso scambio capitale: nuova firma bianconera con la Juventus, ecco le ultime di calciomercato.

Anche la Juventus resta pienamente coinvolta in quella fase di grandi cambiamenti che sta contraddistinguendo l’operato di tante altre società, in Serie A e non solo. Mentre a Roma, in quel di Trigoria, Massara e colleghi restano ampiamente concentrati sulle mosse da compiere per assecondare le richieste di mister Gasperini e, più nello specifico, di implementare in modo ben attento e ponderato le potenzialità della rosa, anche presso tanti altri centri sportivi l’attenzione è unicamente incentrata sul corrente calciomercato.

I cambi in panchina di fine stagione, così come le volontà di dirigenze e società di fare un passo oltre gli errori del recente passato, stanno giustificando i grandi ribaltoni di questa parentesi, con scelte e suggestioni nella campagna acquisti che potrebbero presto far assistere a novità tutt’altro che banali. Tornando alla stessa Juventus, qui, una volta aver disambiguato la posizione di Tudor e aver confermato il mister anche per il prossimo biennio, Comolli e colleghi hanno iniziato a muoversi per mettere l’ex Udinese ed Hellas Verona nelle miglior condizioni possibili di far bene e crescere insieme alla nascente Vecchia Signora.

Le ultime ore, su tale fronte, sono state molto importanti, restituendo l’ufficialità del colpo Conceicao, che ha visto l’ex Porto legarsi definitivamente alla Juventus fino al 2030. Una conferma importante, alla luce del grande e qualitativo aiuto assicurato dal portoghese nella scorsa stagione e l’impatto che potrebbe continuare ad avere nelle gerarchie offensive di Tudor.

Calciomercato Juventus, scambio Nico Gonzalez-Molina: si infiamma l’asse con Madrid

Quest’ultimo, al contempo, deve però essere in grado di ovviare nel migliore dei modi anche a delicate situazioni contrattuali e tecniche, legate alla presenza di elementi non più validamente centrali e rappresentanti un ostacolo economico e finanziario per lo stesso club. Un esempio lampante è quello di Vlahovic, in scadenza il prossimo anno e la cui posizione resta totalmente da disambiguare.

L’idea della società è quella di liberarsi quanto prima del suo ingaggio, imbattendosi eventualmente anche in soluzioni che lo rendano pedina di scambio. A tal proposito, non è da escludersi che il serbo possa trovarsi coinvolto nei discorsi della Juventus per l’acquisto di Molina dall’Atletico Madrid. L’esterno ex Udinese, ben consapevole del nostro campionato, rappresenta da tempo un profilo di spessore attenzionato a Torino e presso altre importanti piazze del nostro campionato.

Per assicurarlo a Tudor, però, è tutt’altro che da escludersi l’ingerenza di discorsi che coinvolgano verosimilmente anche Nico Gonzalez. Al termine di una stagione di alti e bassi, l’ex Fiorentina potrebbe lasciare posto tra le fila bianconere: valutato circa 20 milioni di euro, è accomunato a Vlahovic dalla possibilità di vedersi impiegato come di baratto.

Non solo, dunque, i recenti interessi dell’Inter, ma anche la suggestione di una trattativa da impostare con l’Atletico Madrid per arrivare al su citato Molina.