Massara scatenato: pokerissimo chiuso con Mister X

Calciomercato Roma, Massara scatenato vuole chiudere il pokerissimo di colpi con Mister X: ecco la situazione attorno ai giallorossi

La doppietta c’è già stata con gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson – che oggi dovrebbe essere ufficializzato dal club. Poi sarà il turno di Ghilardi del Verona e di Wesley del Flamengo. Quindi quattro colpi.

Ma Massara non si ferma qui, non vuole fermarsi e non lo farà. Anche perché spinto dalle parole di Gasperini che ha parlato di ritardo. La sollecitazione del tecnico comunque ha dato i suoi frutti, visto che in questo momento il club sembra essere scatenato sul mercato. E la questione adesso si sposta su Mister X, che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dovrebbe essere un attaccante esterno che si dovrebbe unire al gruppo non subito, ma si spera prima del 3 agosto quando la squadra partirà alla volta dell’Inghilterra per la seconda parte di ritiro.

Calciomercato Roma, arriva Mister X

Un attaccante, quindi, per andare a completare il reparto. Un uomo che sempre secondo il quotidiano ha un volto. Anzi quattro, a dire il vero. Quindi Massara sfoglia la margherita e per questa parte di campo deve decidere tra Kevin Schade, 23 anni del Brentford; Sofiane Diop del Nizza, Yann Ghobo del Tolosa e Hudson-Odoi del Nottingham Forest. Quattro nomi per un solo posto dentro la Roma.

Ma questa sarà comunque una trattativa a fuoco lento a differenza di quanto successo, ad esempio, con i due colpi che già sono nella Capitale: impostazione dell’operazione e chiusura quasi immediata. Non come Wesley che è stato anche convocato per la partita di questa notte che la sua squadra, il Flamengo, giocherà in campionato.

Ma il mercato della Roma non si chiuderà con il quinto innesto, Mister X, ma ad agosto sarà poi il momento delle opportunità, quelle da prendere al volo: magari dopo qualche cessione. Ieri si è parlato di un possibile addio di Pellegrini ma anche di El Shaarawy per abbassare il monte ingaggi. E con uscite del genere allora qualche altro volto nuovo si potrebbe anche vedere. Insomma, la situazione è da tenere costantemente sott’occhio.