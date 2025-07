Terremoto Inter, l’ex Juventus lo porta via

L’Inter deve ingoiare un boccone amaro sul mercato con l’ex Juventus che sembra proprio in vantaggio su un grande obiettivo di Marotta e Ausilio

I nerazzurri devono sciogliere un paio di nodi prima di potersi dire soddisfatti della propria campagna acquisti. Luis Henrique, Susic, Francesco Pio Esposito, Bonny e forse Lookman sono di certo un bel bottino, ma per Chivu serve ancora uno sforzo.

Il grande nome per il mercato dell’Inter è ovviamente Ademola Lookman. Tutti sono usciti allo scoperto per questo possibile affare e quindi si gioca a carte sostanzialmente scoperte. C’è una promessa da parte dell’Atalanta al ragazzo, che in caso di interesse di un grande club lo avrebbe lasciato partire anche per 40 milioni. Marotta sta provando a forzare la mano su questa promessa e si può spingere ad un massimo di 50 ma con l’inserimento di bonus e contropartite. La trattativa prosegue, ma nel frattempo i nerazzurri meneghini si stanno guardando attorno, anche per avere delle alternative possibili in caso di fallimento.

Uno dei nomi che piace da matti a Chivu e Ausilio è quello di Xavi Simons, talento olandese che milita al momento del Lipsia, in Germania. Di lui si parla in modo fantastico da tanto tempo, da quando militava nelle giovanili del Barcellona prima e del PSG poi.

L’Inter rischia di perdere Xavi Simons: il Chelsea fa sul serio per l’olandese

La notizia delle ultime ore, però, non è tanto sull’interesse dell’Inter per Xavi Simons, quanto per l’inserimento sul ragazzo classe 2003 del Chelsea. Maresca, dopo aver vinto Conference League e prima edizione della Coppa del Mondo per Club, vuole fare una campagna acquisti di prim’ordine. I Blues al momento sono la squadra che ha speso di più sul mercato, con oltre 290 milioni di euro e non sembrano volersi fermare.

La valutazione di Simons è di 80 milioni di euro da parte del Lipsia, proprietario del cartellino, ma ovviamente il Chelsea vuole limare verso il basso la spesa. Come riportato su X di Marco Conterio: “Il Chelsea in pressing per Xavi Simons. Intesa col giocatore, i Blues avanti per l’olandese del Lipsia. L’Inter non ha mollato l’obiettivo e sta mantenendo vivi i contatti con entourage e Lipsia ma il vantaggio resta netto per i londinesi su Simons”. Vedremo se alla fine sarà proprio Maresca a sorridere. In tal caso Chivu si consolerà con Lookman.