Wesley alla Roma, salta l’affare a queste condizioni: offerta ridicola. Ecco le ultime di calciomercato.

Con un calciomercato entrato nel vivo e pronto a offrire novità e cambiamenti di non poco conto, la Roma sta cercando di accontentare nel migliore dei modi gli aneliti e le volontà di mister Gasperini, dettosi preoccupato la scorsa settimana per il ritardo di intervento da parte di Massara e colleghi. La reazione è stata immediata, con l’ufficialità di El Ayanaoui e Ferguson, rispettivamente approdati per apportare modifiche a centrocampo e attacco, coadiuvando e integrando una rosa che resta perfettibile da diversi punti di vista.

L’obiettivo è quella di calibrarla in base alle volontà e alle visioni dello stesso tecnico che, non casualmente, ha avanzato a riguardo delle richieste ben specifiche. Oltre alla regione centrale di campo e ad una difesa che, a breve, potrebbe portare Gasperini ad abbracciare il giovane Ghilardi, non va sottovalutata quella questione relativa alle fasce.

Superata la parentesi di incertezza sul futuro di Angelino, la priorità è stata, sin da principio, quella di trovare un esterno che ben si confacesse con le richieste tecnico-tattiche e qualitative, in base alle quali la grande priorità è sempre stata quella di Wesley.

Calciomercato Roma, Vinicius Tobias e un prezzo folle: Wesley ‘bloccato’

L’esterno del Flamengo, tutt’altro che ignoto all’ex Atalanta, è stato, insieme a Rios, il vero e proprio tormentone in casa Roma nel corso di queste settimane. Con il colombiano approdato al Benfica e la necessità di eventualmente regalare nuovi volti anche a centrocampo dopo l’arrivo di El Aynaoui, la priorità attuale pare essere relegata soprattutto alla fascia destra.

Le richieste e le durezze del Flamengo sono state pian piano ammorbidite, con un affare incanalatosi nella direzione impartita dai giallorossi ma non ancora del tutto sbloccato. Come noto, infatti, il club brasiliano, per il via libera definitivo, ha sempre atteso di trovare un valido sostituto di Wesley, ad oggi non ancora trovato. Il nome più caldo è quello di Vinicius Tobias.

L’esterno dello Shakhtar è valutato dagli ucraini 25 milioni di euro, cifra esorbitante a detta del Flamengo, che si attendeva una richiesta a dir poco inferiore. Se la posizione del club arancionero non dovesse cambiare, il club brasiliano sarà costretto a fare retromarcia e tornare su altri profili. Pur restando interessato, dunque, il Flamego non è assolutamente intenzionato ad avvicinarsi alle richieste fuori mercato del club di Donetsk: a risentirne, per motivi chiari ed evidenti, ne è anche la Roma.