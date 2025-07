Accordo e svolta Vlahovic: arriva coi soldi della Roma

Emergono novità di rilievo in merito ad alcuni dei temi più caldi dell’estate per quanto concerne il mercato della massima lega italiana

Il calciomercato estivo della massima lega italiana appare attualmente come un delicato domino in cui ogni singolo pezzo potrebbe causare una reazione a catena a dir poco vigorosa, in grado di modificare concretamente le intenzioni e le possibilità di numerose società.

L’acquisto o la cessione di un calciatore da parte di una big non risulta impattante soltanto per la squadra in questione, ma anche per dirette rivali, che naturalmente si ritroveranno a dover fare i conti con un panorama in continua evoluzione.

È esattamente ciò che sta accadendo in questa torrida estate italiana, durante cui, oltre alle consuete e oramai consolidate dinamiche di mercato, si sommano anche i numerosi cambiamenti in panchina, le cui conseguenze acuiscono all’inverosimile la fame di operazioni da parte delle varie dirigenze.

Cambiare un allenatore significa, o dovrebbe significare, essere disposti ad una rivoluzione anche per quanto concerne l’organico e, considerando che la gran parte delle big ha compiuto un cambio in panchina, ecco che la sessione in corso appare a dir poco frenetica. In tal senso spiccano delle recenti indiscrezioni relative ad un affascinante incrocio di mercato tra Juventus, Roma e Milan.

Il Flamengo su Emerson Royal: scatta l’effetto domino su Roma e Juventus

Da una parte la paurosa coincidenza tra le necessità di Allegri (notoriamente abile nel tirare fuori il meglio da una rosa di alto livello) e le possibilità della dirigenza rossonera, dall’altra le più modeste possibilità di un Massara impegnato nel rispettare le precise richieste di un esigente Gian Piero Gasperini e, infine, un Igor Tudor piuttosto silenzioso, pronto ad accogliere i nuovi innesti garantiti dalla gestione Modesto-Comolli. A scombinare ulteriormente le carte, tuttavia, ecco il Flamengo.

I brasiliani sono infatti pronti ad attivare una catena piuttosto intricata: con Wesley sostanzialmente promesso alla Roma, i vertici brasiliani si ritroverebbero ad incassare intorno ai 25 milioni di euro più bonus, il che gli permetterebbe di rivolgersi al mercato per prelevare un sostituto del talentoso esterno classe 2003.

È notizia recente il poderoso affondo del Flamengo per Emerson Royal e, nel caso in cui l’affare dovesse chiudersi, il Milan potrebbe beneficiare dei soldi incassasti dall’addio dell’esterno ex Tottenham (circa 9 milioni di euro) per ammorbidire lo sforzo economico per prelevare Dusan Vlahovic dalla Juventus. Sia l’operazione Wesley che quella Emerson Royal, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, potrebbero chiduersi entro oggi.