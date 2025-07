Calciomercato Roma, è chiusa per il jolly offensivo: firma fino al 2030

Il calciomercato estivo dell’AS Roma dovrà necessariamente soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini in termini di organico. Ecco le ultime

La ricerca di centimetri e muscoli ha portato a Roma calciatori come Evan Ferguson e Neil El Aynaoui (il primo un centravanti che fa della potenza una delle sue caratteristiche principali, il secondo un mediano in grado di ripulire con attenzione e dinamismo), ma a Gasperini occorrono anche delle generose dosi di qualità, il che costringerà Massara e colleghi ad alzare l’asticella del tasso tecnico richiesto per giungere a Trigoria.

In quest’ottica giungono notizie incoraggianti per il popolo giallorosso, dato che proprio nella giornata odierna potrebbe andare a chiudersi l’operazione Wesley, ovvero un esterno di gamba e qualità, la cui confidenza con la sfera non potrà che giovare alla manovra giallorossa.

A Gasp tuttavia non basterà di certo un esterno di pregio per dirsi soddisfatto, dato che all’appello manca ancora un centrocampista d’inserimento, un vice Svilar, un centrale difensivo dallo spiccato dinamismo e un esterno offensivo di piede destro. Nelle ultime ore sono giunte delle notizie relative ad un profilo che da solo potrebbe andare a colmare due dei ruoli appena citati.

Oscar Gloukh ad un passo dall’Ajax: Massara resta a guardare

L’elemento in questione risponde al nome di Oscar Gloukh, ovvero l’attuale fantasista del Salisburgo corteggiato da settimane dall’Ajax.

Si tratta di un giovane calciatore israeliano classe 2004 dalle rosee prospettive, le cui qualità sono emerse con prepotenza nell’ultima stagione in Bundesliga, durante cui non ha semplicemente messo in campo le sue spiccate capacità di indirizzare con raffinatezza la manovra di costruzione offensiva, ma anche una sorprendente propensione al gol che gli ha permesso di siglare ben 10 volte il tabellino in appena 26 partite.

Numeri ragguardevoli per un trequartista, la cui rapidità nel breve gli ha permesso più volte di ricoprire il ruolo di esterno offensivo a sinistra. Insomma… un profilo che occorrerebbe come il pane dalle parti di Trigoria, anche e soprattutto considerando un prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro scarsi.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono giunte delle notizie poco rassicuranti per Massara e colleghi, dato che, secondo quanto riportato da Mile Verweij sul proprio account X(Twitter), pare che l’Ajax abbia alzato ad un milione di euro netto (fino al 2030) la proposta di salario per il diamante del Salisburgo, che ora più che mai appare ad un passo dall’Olanda.