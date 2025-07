Calciomercato Roma e Juventus: ritirata e firma in prestito. Incastri ormai trovati e situazione ben chiara. Ecco cosa sta succedendo

Gli incastri sono ormai stati trovati. E la Roma è pronta ad abbracciare Wesley. Sì, il Flamengo sta per prendere Emerson Royal dal Milan e poi lascerà partire l’esterno che ieri sera ha segnato quello che probabilmente è l’ultimo gol con la maglia dei rossoneri sudamericani.

La Juve si è tirata indietro da un poco di tempo: da quando ha capito, per essere sinceri, che Massara ormai aveva passo passi troppo in avanti con il giocatore – che ha mandato molti segnali nel corso degli ultimi giorni – e anche con il club brasiliano: si chiuderà per 25 milioni di euro più bonus. E Gasperini dopo aver chiesto un’accelerazione sul mercato (“Siamo in ritardo” aveva detto) è stato accontentato dalla società.

Calciomercato Juventus, i bianconeri trovano il sostituto

La delusione in casa bianconera è stata sicuramente tanta per non essere riusciti a rientrare in tempo. E dopo aver preso Joao Mario – mandando Alberto Costa al Porto – ha bisogno di un altro esterno difensivo. L’obiettivo – un profilo che era anche stato accostato alla Roma – è quello di Molina, ex Udinese, adesso all’Atletico Madrid.

Dopo aver speso oltre 100milioni di euro sul mercato Simeone è costretto a cedere e quindi uno che potrebbe salutare è proprio l’esterno destro. La richiesta oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che Comolli non vuole spendere in nessun modo e che cercherà, innanzitutto ad abbattere. O magari chiederà il giocatore in prestito per la prossima stagione con diritto di riscatto – almeno queste sono le indicazioni che arrivano dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Quella di Molina rimane comunque una seconda scelta, visto che il primo obiettivo ad un certo punto era proprio Wesley che ormai è atteso nella Capitale per visite mediche e firma. E la Roma, quest’anno, c’è anche da sottolinearlo, non è mai andata in pressing su Molina.