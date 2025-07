Calciomercato Roma, firma da 30 milioni: scippo in Serie A

Calciomercato Roma, dopo aver chiuso per i due innesti che ormai sono vicini, Massara si concentrerà sull’attaccante esterno: quattro nomi per un posto

Cinque nomi per un posto. Ma facciamo ordine: Massara spera di chiudere nelle prossime ore prima per Wesley e poi per Ghilardi. O al contrario ma poco importa. Ci siamo, anche perché ieri sera il Flamengo sembra aver trovato un accordo con Emerson Royal del Milan. Quindi lascerà partire l’esterno brasiliano.

Poche ore, insomma, per vedere un altro volto nuovo dentro Trigoria. Ma poi sarà anche il momento di andare a completare la rosa con un attaccante esterno e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sono quattro i nomi che ballano.

Calciomercato Roma, il pokerissimo di Massara

Il casting è aperto, con cinque profili seguito: il primo sarebbe quello di Tzolis del Bruges – sul quale c’è anche il Bologna – che nell’ultima stagione in Belgio ha segnato 21 gol e servito 16 assist. Costa più o meno 30 milioni di euro, ed è un giocatore che potrebbe fare al caso di Gasperini. Niente sconti e poche possibilità di trattare sul prezzo, soprattutto se si dovesse aprire un’asta internazionale.

Costa gli stessi soldi più o meno anche Beh Seghir del Monaco: con un contratto in scadenza nel 2027 lui potrebbe davvero essere – ma non per l’accordo con i monegaschi – un vero e proprio giocatore importante: ha qualità tecniche indiscutibili ed ha ampi margini di crescita. Da tenere molto in considerazione. Davanti a 15-20 milioni invece si potrebbe anche prendere Hudson-Odoi del Nottingham: il suo di accordo scade tra meno di un anno quindi si potrebbe sicuramente lavorare sulla valutazione che viene fatta. Infine è stato offerto anche Nusa del Lipsia (così come Schade) e anche in questo caso i soldi da investire sarebbero tanti.

Però lo abbiamo capito, per prendere un giocatore che si adatti immediatamente a quelle che sono le idee di Gasperini servono tanti soldi. E la Roma ne sta investendo parecchi in queste settimane e di certo i Friedkin non si tireranno indietro.