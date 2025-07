Chiesa alla Roma: cifre da urlo, è già in volo

Il futuro dell’esterno offensivo italiano continua inevitabilmente a tenere banco: l’ultima svolta è un assist al bacio

Ha sicuramente fatto rumore la scelta di Arne Slot di non convocare Federico Chiesa per la tournée estiva che metterà il Liverpool difronte ad avversari di un certo spessore. Ormai sbandierata ai quattro venti, la rottura tra l’ex Juventus e il figlio d’arte rappresenta un autentico punto di non ritorno per i club da tempo interessati al ragazzo.

Rispetto a qualche mese fa – del resto – le chances legate al possibile ritorno di Chiesa in Serie A sono diventate molto più concrete. Gli stessi messaggi lanciati dal neo CT Gattuso – che vuole puntare forte sul talento e la voglia di rivalsa del classe ’97 hanno rappresentato un altro tassello di un mosaico comunque ancora tutto da comporre. Se il Liverpool non considera Chiesa un perno del suo progetto tecnico, di certo non è disposto a svenderlo mettendo a bilancio una sanguinosa plusvalenza. E così, alla ricerca degli incastri giusti, il toto squadre riguardante il futuro di Chiesa è tornato a prendersi le luci della ribalta.

Calciomercato Roma, Chiesa in Serie A: il verdetto è arrivato

Un punto d’osservazione privilegiato sulla nuova papabile firma dell’attaccante è fornita sicuramente dalle quote dei bookmakers che premiano ancora una volta l’opzione Napoli. Alla luce della fase di stallo vissuta dall’operazione Ndoye, gli Azzurri potrebbero fare un pensierino per il calciatore del Liverpool soprattutto se il club inglese decidesse di aprire alla formula del prestito.

Il tutto senza trascurare a priori le piste che porterebbero Chiesa a vestire la maglia di una tra Milan, Roma e Atalanta. Tra le compagini disposte a far saltare il banco per l’attaccante italiano, gli orobici rivestono un ruolo tutt’altro che banale visto anche il sempre più probabile affondo dell’Inter per Lookman. Almeno per il momento resta solo sullo sfondo l’ipotesi Roma visto che i giallorossi non hanno riallacciato contatti concreti né con il Liverpool né con il calciatore. Ad ogni modo, i betting analyst di Snai continuano a ‘premiare’ il possibile binomio Chiesa-Napoli (a quota 2). Leggermente più staccato il Milan (2.50 volte la posta) che precede la Roma, sul gradino più basso del podio virtuale a quota 3. In netta risalita, infine, la candidatura dell’Atalanta che tallona le altre pretendenti a quota 4.