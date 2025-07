Cristante per Douglas Luiz, UFFICIALE: bomba Roma-Juventus

Cristante per Douglas Luiz: UFFICIALE, il brasiliano non si è presentato al ritiro dei bianconeri. E le notizie di questa mattina potrebbero avere un’accelerata

I senatori possono lasciare la Roma. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un possibile addio di Pellegrini – soprattutto perché il contratto in scadenza non verrà quasi sicuramente rinnovato – e poi c’è anche El Shaarawy, che potrebbe essere tentato dalla Turchia oppure da qualche esperienza araba.

E non pare proprio essere finita qui, almeno stando alle ultime indiscrezioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. Anche Cristante – che è sempre cercato dal Como – potrebbe lasciare. Il centrocampista, al momento, non ha delle offerte importanti sul piatto ma ne potrebbe trovare nel corso delle prossime settimane. In particolare una, quella della Juventus.

Calciomercato Roma, Cristante per Douglas Luiz

Il quotidiano rosa in edicola questa mattina, infatti, parla dei bianconeri che potrebbero essere interessati alle prestazioni di Cristante. In un caso specifico, comunque: se Comolli, che in mezzo al campo deve prendere un elemento e che ha come obiettivo principale Hujlmand, non dovesse appunto trovare l’accordo con i portoghesi che detengono il cartellino dell’ex Lecce. La richiesta è altissima, almeno 25 milioni di euro viene messo nero su bianco, e la Juve si è un poco spaventata leggendo questo.

La seconda opzione, quindi, potrebbe essere il centrocampista della Roma che non è sicuro di rimanere a Trigoria. I bianconeri si potrebbero affacciare da Massara per chiederlo in prestito anche se, obiettivamente, è difficile che il club capitolino si possa privare del calciatore con questa formula. Vedremo: al momento in poche parole non esiste una vera e propria trattativa ma solamente un pensiero che sarebbe balenato nella testa dei dirigenti piemontesi.

Cristante, intanto, continua ad allenarsi a Trigoria e pomeriggio – inizio alle 17:30 – dovrebbe anche partire dal primo minuto nella seconda amichevole stagionale contro l’UniPomezia, altra formazione di Serie D.

In ogni caso, visto quello che sta succedendo alla Juventus con Douglas Luiz che non si è presentato al raduno, i bianconeri che adesso hanno sì bisogno nell’immediato di un centrocampista, potrebbero bussare presto alla porta della Roma.