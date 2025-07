Lookman alla Juventus: stallo Inter e blitz improvviso

La Juventus è alla ricerca di un attaccante da affiancare al neoacquisto Jonathan David. E come l’anno scorso guarda in casa Atalanta.

La Juventus inizia la nuova stagione con un grosso problema da risolvere al più presto. Nel giorno del raduno della formazione di Igor Tudor un’assenza fa infatti tremare la Continassa.

Douglas Luiz, la più grande delusione della campagna acquisti della scorsa estate firmata da Cristiano Giuntoli, è assente ingiustificato. Seguiranno provvedimenti da parte della società bianconera ma l’atteggiamento del centrocampista brasiliano è la maniera peggiore per chiudere un rapporto mai nato veramente.

Un investimento importante, oltre 50 milioni di euro, tra parte cash e contropartite tecniche,, un ingaggio adeguato all’investimento effettuato ed una stagione da dimenticare rendono complicata anche una sua cessione. La Premiere League appare interessata a riportarlo a casa, ma a quali condizioni?

La Juventus pensa ad Ademola Lookman

La Juventus attende novità per Douglas Luiz così come per Dusan Vlahovic. Situazioni pesanti in tutti i sensi, sia dal punto di vista tecnico che da quello dei costi da sostenere in termini di ingaggio.

La Juventus, però, prova a guardare oltre. E lo sguardo si concentra, ancora una volta, sull’Atalanta. Ne è convinto Luca Momblano che, a riguardo, sostiene:

“C’è stata un’azione di disturbo, o meglio può essere decifrata così, della #Juventus su #Lookman. Apprese le condizioni economiche che girano e le richieste che i suoi agenti stanno avanzando all’Inter (e non solo), la Juve ha messo il naso“.

Soltanto un’azione di disturbo oppure Damien Comolli ha intenzione di approfondire il discorso con il club orobico? L’Inter è decisamente avanti per l’attaccante inglese naturalizzato nigeriano, ma quando si tratta di mercato mai dire mai.

Dopo l’approdo in bianconero di Teun Koopmeiners la scorsa estate sarà la volta di Ademola Lookman? Vero che i sogni son desideri, ma la Juventus dovrà necessariamente prima liberarsi di Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. E non solo di loro due.