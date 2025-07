Molla la Juve e va da Mourinho: 30 milioni e addio Inter

Ecco le ultime in merito al frenetico calciomercato che sta caratterizzando l’estate di tifosi e appassionati della Serie A

Le prossime settimane saranno indubbiamente decisive per quanto concerne la definizione dei nuovi equilibri della massima lega italiana, le cui gerarchie in questo momento appaiono piuttosto confuse e imprevedibili.

Il valzer di allenatori avvenuto nelle scorse settimane ha dato il via ad una violenta corsa agli armamenti da parte delle varie big nostrane e, difatti, gli ultimi giorni hanno manifestato con particolare evidenza i numerosi intrecci di mercato che stanno coinvolgendo la parte sinistra della classifica.

Inter e Juve in tal senso sono certamente tra le società più attive, anche e soprattutto poiché costrette a ricostruire gran parte delle fondamenta di due progetti tramontati negli scorsi mesi (da una parte quello virtuoso e storico di Simone Inzaghi, dall’altra quello fallimentare di Motta e Giuntoli). In quest’ottica sono emerse di recente delle indiscrezioni di rilievo sul mercato dei nerazzurri e dei bianconeri.

La Juve scippata dal Tottenham: è colpa di Mou

Quello che in questo momento ci troviamo ad osservare per quanto concerne il mercato europeo è un complesso puzzle in cui ogni pezzo rischia di modificare il resto dell’immagine e, all’interno di questo puzzle Inter e Juventus sono certamente due figure in grado di spostare alcuni equilibri.

L’effetto domino in corso è stato recentemente attivato da José Mourinho, che avrebbe manifestato particolare interesse nei confronti di Yves Bissouma. Il talentoso mediano classe 1996 (che in questo momento appare nella lista dei desideri di Comolli e Tudor) è attualmente di proprietà del Tottenham, che vorrebbe liberarsene per fiondarsi con decisione su Joao Palhinha.

Quest’ultimo è un obiettivo dell’Inter, ma pare che il Tottenham, nel caso in cui Bissouma partisse – e in questo caso l’interesse di Mourinho potrebbe rivelarsi decisivo -, non avrebbe più reali ostacoli sulla propria strada, anche e soprattutto considerando che l’Inter ha visto affievolirsi negli scorsi giorni i motivi per prelevare il mediano portoghese del Bayern Monaco, dato che Hakan Çalhanoğlu dovrebbe trattenersi a Milano.