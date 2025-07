Scambio con la Juve e addio Roma: fumata nerazzurra

La trattativa con i bianconeri e le conseguenze tangibili sulle mosse di Massara: non si sono tirati indietro, le ultimissime

Nonostante le grandi difficoltà riscontrate soprattutto sul fronte uscite – che di riflesso influenzano anche gli scenari in entrata – la Juventus sta provando a capitalizzare occasioni importanti con cui puntellare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Igor Tudor. Definita la cessione di Mbangula e lo scambio Alberto Costa-Joao Mario, Comolli sta continuando a muoversi lungo varie direzioni.

In attesa di risvolti concreti in merito alla telenovela Vlahovic, diversi reparti sono ancora sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’, a cominciare dalla batteria degli esterni. Restando vigile sulle sirene legate a Nico Gonzalez, al quale non sembra comunque entusiasma l’opzione Arabia Saudita, la Juve studia il modo con il quale autofinanziarsi l’operazione Sancho. Il tutto senza trascurare l’enigma Filip Kostic. L’esterno serbo – accostato senza troppa convinzione anche alla Roma – non è considerato una pietra miliare del nuovo progetto tecnico bianconero e potrebbe partire nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua dalla Juventus.

Scambio con la Juventus: la comunicazione è già arrivata, cosa c’entra la Roma

Prova ne sia l’ultimo retroscena svelato da CalcioAtalanta.it. Secondo quanto riferito, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe provato ad inserire il cartellino dell’ex laterale dell’Eintracht Francoforte nella trattativa con l’Atalanta per Marco Palestra, ormai da settimane nel mirino della Juventus.

Memorizzato il no della ‘Dea’ alla prima proposta da 20 milioni cash messa sul piatto, Comolli avrebbe dunque effettuato un rilancio cercando di imbastire una trattativa allargata proprio a Kostic per il quale gli orobici avevano avviato dei contatti, senza mai affondare il colpo. Da qui la presa di posizione immediata da parte dei nerazzurri che avrebbero gelato la Juve con un secco: ‘No, grazie’. Ragion per cui, stando così le cose, i bianconeri saranno chiamati ad articolare un nuovo tipo di offerta per tentare di sgretolare il muro eretto dall’Atalanta per Palestra, che alcune fonti avevano ‘proiettato’ anche in orbita Roma. In un senso o nell’altro le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive.

Restando in tema esterni, la Roma aspetta intanto novità concrete per quanto riguarda la lunga ed estenuante trattativa Wesley: in questo senso, l’importante accelerata impressa dal Flamengo per provare a sbloccare l’affare Emerson Royal potrebbe rappresentare un autentico punto di non ritorno. Ai prossimi risvolti per la mediana ci sarà tempo e modo di pensare.