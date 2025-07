Un jolly tuttofare per Gasperini: ha fatto impazzire la Juve

Blitz a sorpresa di Massara e nome nuovo nell’agenda giallorossa: versatilità al potere, tutti i dettagli

Archiviata l’amichevole contro il Pomezia che ha comunque offerto spunti interessanti soprattutto per l’impatto mostrato da Evan Ferguson con la nuova realtà, la Roma proseguirà il lavoro sul campo agli ordini di Gasperini con uno sguardo rivolto anche alle dinamiche di mercato. Quella entrata definitivamente nel vivo è infatti una settimana nella quale i giallorossi contano di perfezionare alcune delle operazioni imbastite ormai da tempo.

Oltre al conto alla rovescia per ottenere il via libera definitivo dal Flamengo sul fronte Wesley, Massara è ormai in procinto di definire con l’Hellas Verona l’operazione Ghilardi per una cifra complessiva che, bonus compresi, supererà i 10 milioni di euro. Ma non è finita qui. Intenzionati a puntellare ulteriormente il reparto avanzato con un attaccante poliedrico, in grado di agire come esterno ma all’occorrenza anche da seconda punta, i giallorossi stanno continuando a sondare diverse piste. Si inseriscono proprio lungo questo tracciato, infatti, le ultime indiscrezioni che riguardano due profili, uno dei quali è già stato accostato in tempi e in modi diversi ai capitolini, ma non solo.

Calciomercato Roma, nuovo doppio canale per l’attacco: nome a sorpresa

Non è infatti la prima volta che il nome di Igor Paixão ruota in orbita Roma. L’ala sinistra del Feyenoord, per il quale anche il Milan e soprattutto il Napoli in passato hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, continua a piacere e non poco ai capitolini. A riferirlo è Sky Sport che comunque ribadisce lo stadio avanzato della trattativa tra il club olandese e il Marsiglia proprio per Paixao: affare che, sia pur delineato in molti dei suoi aspetti essenziali, non è stato ancora perfezionato in toto.

Da capire se, ed eventualmente con quale tipo di offerta, la Roma possa riuscire effettivamente a far saltare il banco. Come già accennato, però, Massara sta ‘giocando’ anche su altri tavoli, uno dei quali porta diretti a Fabio Silva. Sempre secondo Sky, anche l’attaccante lusitano di proprietà del Wolverhampton – dal 2019 al 2020 monitorato con molta attenzione dalla Juve – sarebbe finito nei taccuini dei giallorossi che ne apprezzano la duttilità e la versatilità tattica: caratteristiche tutt’altro che banali e potenzialmente molto funzionali per lo scacchiere di Gasperini. Sia per la prima che per la seconda situazione si prevedono round di contatti per capire eventualmente i margini di manovra: potrebbe non passare molto tempo prima di avere ulteriori ragguaglio sulle due tracce.