Calciomercato Roma, accordo totale con il club: chiuso un altro affare

I giallorossi stanno monitorando con grande attenzione non solo il mercato in entrata ma anche il capitolo uscite: la fumata bianca è già arrivata

Ci si aspettava una settimana molto intensa di calciomercato e alla fine gli ultimi giorni stanno vedendo i giallorossi ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Dopo aver raggiunto l’intesa definitiva per il Flamengo sul fronte Wesley, in attesa del definitivo via libera del Verona per Ghilardi, Massara continua a lavorare anche su altri tavoli.

Del resto la questione entrate è legata a doppio filo al capitolo uscite sul quale effettivamente trapelano novità degne di nota. A tal proposito, il riferimento a Wesley permette di allargare il nostro punto di osservazione inglobandovi anche le prossime mosse riguardanti sempre il settore destro del campo. Ci stiamo riferendo ovviamente a Saud Abdulhamid, al centro di vivaci indiscrezioni ormai da settimane. Archiviata l’ipotesi di un ritorno immediato in Arabia, per il classe ’99 si è infatti strada con sempre più convinzione l’ipotesi di un approdo in Ligue 1. Scenario divenuto sempre più concreto nel corso degli ultimi giorni, giunto ora al suo autentico punto di non ritorno.

Calciomercato Roma, dalla Francia: intesa raggiunta con la formula del prestito

Secondo footmercato.net, il Tolosa sarebbe infatti riuscito a far saltare il banco, trovando l’accordo con la Roma per il trasferimento di Saud Abdulhamid in Francia con la formula del prestito. Impiegato con il contagocce nella scorsa stagione, il terzino destro saudita ha collezionato soltanto otto presenze tra Europa League e campionato, mettendo a referto un gol e un assist.

Dopo aver aperto in maniera convinta all’ipotesi Tolosa, capace di intrigare il calciatore superando la concorrenza (soprattutto) del Lens, Saud di fatto ha memorizzato ma sostanzialmente archiviato i sondaggi esplorativi effettuati dagli altri club interessati all’esterno che, dunque, si trasferirà in Francia un anno dopo il suo arrivo in Serie A, caratterizzato da luci e ombre.

Per una trattativa in uscita che si chiude, ce n’è un’altra (questa volta) in entrata che vede la Roma sempre più protagonista. Ci stiamo riferendo ai contatti con l’Hellas Verona per Ghilardi, arrivato al suo rettilineo finale: i capitolini aspettano l’ok finale degli scaligeri per perfezionare un affare ormai delineato nei suoi aspetti salienti che, bonus compresi, sfonderà il muro dei 10 milioni di euro.