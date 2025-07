Calciomercato Roma, l’offerta supera i 30 milioni

Le operazioni in entrata per la società giallorossa non sono terminate con la chiusura della trattativa per Wesley. La ricerca continua.

Con l’imminente arrivo del terzino brasiliano Wesley la Roma si è assicurata un altro giovane talento dal futuro assicurato ma con un presente già importante.

Dalle parole velatamente preoccupate di Gian Piero Gasperini sul mercato giallorosso al termine della prima uscita della Roma contro il Trastevere, il direttore sportivo Frederic Massara ha inanellato un poker di colpi che ad altre latitudini nemmeno immaginano.

Per la difesa Ghilardi e Wesley, per il centrocampo El Ayanoui mentre per l’attacco è sbarcato nella capitale Ferguson. Un filotto di acquisti che però non chiudono il mercato in entrata. I regali per il tecnico di Grugliasco non sono ancora terminati.

E’ il nome nuovo per il mercato della Roma?

La Roma continua a monitorare il mercato in attesa dell’occasione giusta. E che qualcosa si stia ancora muovendo dalle parti di Trigoria ci viene confermato dal giornalista di SkySport, Zinny Boswell.

Un suo post su X ci fa sapere che:

“La Roma ha contattato il Feyenoord per Igor Paixao, obiettivo del #LUFC. Al momento si tratta solo di una manifestazione di interesse, con Marsiglia e Leeds United molto più avanti nella corsa per l’ala venticinquenne. La Roma è interessata, ma non ha ancora presentato alcuna offerta“.

Igor Paixao, 25enne attaccante del Feyenoord, è seguito anche dal Napoli di Antonio Conte. Le due società italiane devono, però, temere la concorrenza soprattutto del Leeds. Il club di Premier League è infatti pronto a mettere sul piatto un’offerta di 26 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. (fonte Sportmediaset).

La Roma ha iniziato gettando lo sguardo in casa del club olandese. L’investimento per il 20enne irlandese Evan Ferguson potrebbe aver chiuso qualsiasi discorso riguardo il fronte offensivo, ma il mercato offre sempre opportunità da seguire con estrema attenzione. Frederic Massara ha già dimostrato, più volte, di saper affondare il colpo.